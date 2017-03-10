В Москве жильцы ветхих пятиэтажек получат квартиры на 35% дороже

«Переселение жителей будет производиться без доплаты в равнозначные жилые помещения…, количество комнат которых будет соответствовать количеству комнат в освобождаемом жилом помещении», — подчеркивается в документе.

В нем уточняется, что жилая и общая площадь комнат в новых квартирах горожан, чья недвижимость попала в программу реновации, будет не меньше жилой и общей площади освобождаемых квартир.

«При этом на практике предоставление равнозначных жилых помещений будет осуществляться с учетом конструктивных особенностей современных квартир, что, как правило, приведет к увеличению площади новой квартиры по сравнению с квартирой, расположенной в старом сносимом доме», — указывается в пояснительной записке.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что власти города готовы разработать закон для новой крупномасштабной программы сноса ветхих и аварийных пятиэтажек. По оценке столичных властей, в программу сноса могут быть включены 25 миллионов квадратных метров ветхого жилого фонда, в которых живут 1,6 миллиона человек.