На ремонт жилого фонда Елабуги выделено 132 млн рублей

(Елабуга, 11 марта, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В рамках программы капитального ремонта жилого фонда в Елабуге ремонтные работы ведутся в 16 домах. Об этом сообщили в Департаменте ЖКХ.

В 2017 году увеличился общий лимит программы — выделено 132 млн рублей. В программе участвуют 32 многоквартирных дома, в 16 из них работы уже начаты, — отметила первый заместитель директора департамента Ольга Михайлова.

В жилом фонде предполагается провести девять видов работ. В частности, это ремонт инженерных сетей, системы горячего и холодного водоснабжения, канализации, замена мягкой крыши на скатную и утепление фасадов.