Пенсии на карты новосибирцам перечислят 13 марта

Ольга Омелаенко, корреспондент: «Редакционный телефон “Вести Новосибирск” привык работать с интенсивными нагрузками. Но сочетание “понедельник 13-е” для этого аппарата — особенно трудный день. В феврале десятки пенсионеров обрывали линию с одним вопросом — когда перечислят пенсии?».

Единый день выплаты пенсий через банки — 11 число — пришелся на субботу. Пенсионный фонд предупредил — пенсии перечислят в понедельник 13-ого. Небольшой заминки хватило, чтобы в банках начался ажиотаж. Не получив денег в первой половине дня, многие пожилые люди ждали их в кредитных организациях до самого вечера. Накануне нового понедельника 13-го пенсионный фонд просит не волноваться.

Людмила Хорошилова, начальник отделения организации выплаты пенсии ПФР по Новосибирской области: «Перечисление денежных средств во все кредитные организации будет произведено в первый рабочий день 13 марта в течение дня. Согласно договора, кредитные организации производят зачисление денежных средств не позднее дня, следующего за поступлением денежных средств. Поэтому получить денежные средства пенсионеры смогут не позднее 14 марта».

К понедельнику 13-ого сегодня уже готовятся и в одном из крупных банков, где через карточки или книжки получают деньги большинство пенсионеров. В случае повторения февральской ситуации — готовы скорректировать график работы.

Елена Бородина, заместитель управляющего новосибирским отделением Сбербанка России: «Зачисление пенсий осуществляется в течение 2 часов после поступления денег из Пенсионного фонда. И в этот день мы готовы задержаться на работе, чтобы обслужить наших клиентов. Но если денежные средства поступят после 17 часов новосибирского времени, мы предлагаем подойти 14-го числа, держателям банковских карт предлагаем воспользоваться услугами банкоматов».

Пенсии через кредитные организации в Новосибирской области сегодня получают больше 60 процентов пенсионеров. До конца 2017-го года единый день выплат — 11 число — еще два раза будет выпадать на выходные дни — в июне и в ноябре.