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05:50 (мск), источник: Lenta.Ru

Volkswagen официально признал в суде США свою вину в «дизельгейте»

Немецкая автомобилестроительная корпорация Volkswagen официально признала в американском суде свою вину в деле о «дизельном скандале». Об этом сообщается на сайте министерства юстиции США.

В федеральном суде Детройта представители компании заявили о признании вины по трем уголовным обвинениям — заговор с целью обмана властей США, препятствование осуществлению правосудия и сопровождающийся подложными заявлениями импорт товаров.

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Нарушения выражались в том, что компания использовала программное обеспечение, позволявшее искажать показатели вредных выбросов дизельных двигателей при тестировании. Эта ложная информация предоставлялась американским регуляторам и потребителям.

Помимо этого, корпорация признала, что уничтожила документы, свидетельствующие о наличии этой мошеннической схемы. Также Volkswagen признала себя виновной в том, что на протяжении нескольких лет импортировала в США автомобили, сопровождаемые подложной документацией.

В рамках судебного признания компания согласилась выплатить штраф в размере 2,8 миллиарда долларов.

Осенью 2015 года Управление по защите окружающей среды США обнародовало исследование токсичности дизельных автомобилей Audi и Volkswagen, сообщив о концентрации углекислого газа в выхлопе, — этот показатель в некоторых случаях в 40 раз превышал допустимые значения. Мошенническим программным обеспечением, искажавшим показатели, были оснащены более 11 миллионов машин.

Обнародование этой информации привело к негативным последствиям для компании — смене топ-менеджеров, отзывам автомобилей и судебным претензиям со стороны автовладельцев и властей в США и других странах. Скандал был назван «дизельгейт» — по аналогии с «Уотергейтом», политическим кризисом, закончившимся отставкой Ричарда Никсона с поста президента.

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