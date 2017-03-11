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08:30 (мск), источник: AmurMedia.ru

Правила благоустройства жилых территорий разработают в Хабаровском крае

Свои пожелания и предложения сможет внести любой желающий.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 11 марта, AmurMedia.

Новые правила благоустройства территорий разработают в Хабаровском крае до конца 2017 года. Предложения от населения планируется собрать до конца года через официальные порталы администраций и сайт министерства жилищно-коммунального хозяйства края, сообщает корр. ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.

Как отметил министр жилищно-коммунального хозяйства края Дарий Тюрин, документ будет направлен на создание единых подходов в содержании внешнего вида домов и прилегающей территории в населенных пунктах края.

— Создание правил непременно должно сопровождаться широким публичным обсуждением. В итоге появится некий устав, согласно которого нам предстоит работать. В документе также необходимо будет прописать ответственность за нарушение общепринятых правил. Сегодня мы сталкиваемся с тем, что люди, допустим, приняли решение о ремонте фасада, а вот какого он должен быть цвета, у них не спросили. В итоге у нас нет единого стиля оформления. Один фасад желтый, другой фиолетовый, третий зеленый. Некоторые вывески на магазинах, кафе, учреждениях также портят общий облик населенных пунктов. В правилах благоустройства эти вещи должны быть прописаны, — отметил Дарий Тюрин.

Он также добавил, что правила благоустройства, разработанные в Хабаровском крае, вберут в себя лучшие отечественные и зарубежные практики. В конечном итоге это позволит создать более комфортную среду в городах и селах.

Кроме того, в документе планируется прописать условия установки заборов и шлагбаумов в придомовых территориях, а также ответственность за их незаконное появление.

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