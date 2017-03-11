Новая территория опережающего развития появится в Приморье

«Определены границы ТОР “Нефтехимический”, виды экономической деятельности, при которых на этой территории действует особый правовой режим предпринимательской деятельности, минимальный объем капитальных вложений резидентов. Установлено, что на ТОР “Нефтехимический” применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны, установленная правом Евразийского экономического союза», — говорится в пояснительной записке к документу.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС, по оценке Минвостокразвития России, создание ТОР «Нефтехимический» обеспечит привлечение более 540 млрд рублей частных инвестиций. В результате реализации инвестиционных проектов будет создано не менее 3,5 тыс. рабочих мест. Налоговые поступления в бюджеты всех уровней до 2025 года составят более 111,7 млрд рублей.