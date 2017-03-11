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08:16 (мск), источник: Вести Приморье

Новая территория опережающего развития появится в Приморье

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) «Нефтехимический» в Приморском крае. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Источник: Вести Приморье

«Определены границы ТОР “Нефтехимический”, виды экономической деятельности, при которых на этой территории действует особый правовой режим предпринимательской деятельности, минимальный объем капитальных вложений резидентов. Установлено, что на ТОР “Нефтехимический” применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны, установленная правом Евразийского экономического союза», — говорится в пояснительной записке к документу.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС, по оценке Минвостокразвития России, создание ТОР «Нефтехимический» обеспечит привлечение более 540 млрд рублей частных инвестиций. В результате реализации инвестиционных проектов будет создано не менее 3,5 тыс. рабочих мест. Налоговые поступления в бюджеты всех уровней до 2025 года составят более 111,7 млрд рублей.

Предполагается, что создание ТОР «Нефтехимический» будет способствовать развитию нефтехимического кластера в Дальневосточном федеральном округе, развитию инфраструктуры и сопутствующих производств в Приморском крае, экспорту новых видов продукции на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона, созданию новых рабочих мест, привлечению инвестиций.

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