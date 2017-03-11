Новый автовокзал на Гусинобродском шоссе построят в 2018 году
Строительство нового
Строительство нового
О проекте строительства
Заместитель мэра напомнил, что строительство
«В 2016 году мэрия приступила к реализации части проекта строительства
В плане реализации проекта уже сформирован и оформлен земельный участок; получены технические условия от ресурсоснабжающих организаций; проработана и согласована транспортная схема; инженерным центром проводятся изыскания и ведутся работы по проектированию ТПУ.
Заместитель мэра напомнил, что параллельно планируется оптимизировать маршрутную сеть трамвая по Гусинобродскому шоссе с выходом на ул. Кошурникова к станции метро «Золотая нива». Это позволит решить вопрос транспортной доступности жилмассивов восточной части города. В
Прогнозируемый пассажиропоток на ТПУ — до 6 тысяч пассажиров в сутки. Ввод в эксплуатацию одного из элементов
Объем инвестиций по данному объекту строительства — до 120 млн руб.
Автовокзал с посадочными платформами рассчитан на 150 мест (3000 человек в сутки). Разработано техническое решение, которое позволяет объединить автовокзал и станцию метро «Золотая Нива» трамвайным сообщением. Объем инвестиций — около 150 млн руб. с учетом приобретения современного подвижного состава. Сейчас ведется поиск инвесторов.