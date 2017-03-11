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08:14 (мск), источник: VN.ru

Новый автовокзал на Гусинобродском шоссе построят в 2018 году

Строительство нового транспортно-пересадочного узла на Гусинобродском шоссе с автовокзалом мэрия планирует в конце 2018 года. Разработано техническое решение, которое позволит объединить автовокзал и станцию метро «Золотая Нива» трамвайным сообщением.

О проекте строительства транспортно-пересадочного узла (ТПУ) на Гусинобродском шоссе с новым автовокзалом рассказал заместитель мэра Новосибирска по городскому хозяйству Данияр Сафиуллин во время своего выступления на круглом столе «Система мер по совершенствованию деятельности структурных подразделений городского хозяйства».

Заместитель мэра напомнил, что строительство транспортно-пересадочного узла на Гусинобродском шоссе предлагается в рамках проекта соглашений о государственно-частном партнерстве.

«В 2016 году мэрия приступила к реализации части проекта строительства транспортно-пересадочного узла (ТПУ) — автовокзала на земельном участке, занимаемого ранее прекратившим свое существование Гусинобродским рынком», — сообщил Данияр Сафиуллин.

В плане реализации проекта уже сформирован и оформлен земельный участок; получены технические условия от ресурсоснабжающих организаций; проработана и согласована транспортная схема; инженерным центром проводятся изыскания и ведутся работы по проектированию ТПУ.

Заместитель мэра напомнил, что параллельно планируется оптимизировать маршрутную сеть трамвая по Гусинобродскому шоссе с выходом на ул. Кошурникова к станции метро «Золотая нива». Это позволит решить вопрос транспортной доступности жилмассивов восточной части города. В марте-апреле 2016 произошла встреча с потенциальным инвестором проекта на уровне мэра города.

Прогнозируемый пассажиропоток на ТПУ — до 6 тысяч пассажиров в сутки. Ввод в эксплуатацию одного из элементов транспортно-пересадочного узда — автовокзала — запланирован на 4 квартал 2018 года.

Объем инвестиций по данному объекту строительства — до 120 млн руб.

Автовокзал с посадочными платформами рассчитан на 150 мест (3000 человек в сутки). Разработано техническое решение, которое позволяет объединить автовокзал и станцию метро «Золотая Нива» трамвайным сообщением. Объем инвестиций — около 150 млн руб. с учетом приобретения современного подвижного состава. Сейчас ведется поиск инвесторов.

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