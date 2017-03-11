В Уфе пройдут весенние сельхозярмарки

Ярмарка развернулись в разных концах города. В Октябрьском районе — на площади перед Дворцом спорта по ул. Р. Зорге, 41, а также на аллее по ул. Рыльского, от дома № 33 по ул. Гагарина до дома № 14 по ул. Рыльского в микрорайоне Сипайлово. В Черниковке — перед Дворцом им. С. Орджоникидзе по ул. Первомайская, 14. В Демском районе — прямо на дороге по ул. Правды, от ул. Таллинской до ул. М. Джалиля.

Ярмарки будут работать с 10:00 до 16:00.