В Уфе пройдут весенние сельхозярмарки
Сегодня, 11 марта, на нескольких площадках города открылись сельскохозяйственные ярмарки, на которых горожане смогут купить свежие продукты, произведенные местными сельчанами.
Сегодня, 11 марта, на нескольких площадках города открылись сельскохозяйственные ярмарки, на которых горожане смогут купить свежие продукты, произведенные местными сельчанами.
Ярмарка развернулись в разных концах города. В Октябрьском районе — на площади перед Дворцом спорта по ул. Р. Зорге, 41, а также на аллее по ул. Рыльского, от дома № 33 по ул. Гагарина до дома № 14 по ул. Рыльского в микрорайоне Сипайлово. В Черниковке — перед Дворцом им. С. Орджоникидзе по ул. Первомайская, 14. В Демском районе — прямо на дороге по ул. Правды, от ул. Таллинской до ул. М. Джалиля.
Ярмарки будут работать с 10:00 до 16:00.