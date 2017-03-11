Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды»
Самой тяжелой женщине в мире сделали операцию на желудке
«Это дикость»: Лужков оценил новую идею Собянина
Китаянка родила младенца-гиганта
«Мне не стыдно»: женщины устроили смелый флешмоб в Сети
Новые ракеты и наноспутники могут стать «нефтью будущего» В России завершены испытания прототипа двигателя для сверхлегкой ракеты
11-летний сын Андрея Аршавина вышел на сцену Большого театра
В России введут новые нормы труда для женщин
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
33 станции метро построят в Новой Москве
Индии не нравится российский истребитель 5-го поколения – СМИ
СМИ: РФ создает «пузырь» против НАТО в Черном море
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
Экс-жена Шаляпина Копенкина сделала новую пластику - СМИ
СМИ: соратник Путина может выйти из-под контроля
5 важных новинок автосалона в Женеве
Skoda свернет производство Yeti в России
Фоторепортажи
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
8На Сицилии извергается вулкан Этна
14События недели в фотографиях
10:49 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе пройдут весенние сельхозярмарки

Сегодня, 11 марта, на нескольких площадках города открылись сельскохозяйственные ярмарки, на которых горожане смогут купить свежие продукты, произведенные местными сельчанами.

Ярмарка развернулись в разных концах города. В Октябрьском районе — на площади перед Дворцом спорта по ул. Р. Зорге, 41, а также на аллее по ул. Рыльского, от дома № 33 по ул. Гагарина до дома № 14 по ул. Рыльского в микрорайоне Сипайлово. В Черниковке — перед Дворцом им. С. Орджоникидзе по ул. Первомайская, 14. В Демском районе — прямо на дороге по ул. Правды, от ул. Таллинской до ул. М. Джалиля.

Ярмарки будут работать с 10:00 до 16:00.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Башкирии ювелирный магазин ограбили на 10 млн рублей
Премьер Британии может запустить Brexit уже во вторник
Песков прокомментировал встречи Кисляка во время выборов в США
Анонимный чиновник мэрии Нью-Йорка назвал причину смерти Чуркина
Турция прекратила паромное сообщение с Крымом
Досрочные выборы президента Южной Кореи пройдут до 9 мая
Россия и США создают канал связи по Сирии на уровне генералов
Власти Малайзии пока не решили, что делать с телом Ким Чен Нама
Спорт
Три матча пройдут в субботу в рамках чемпионата России ЦСКА проведет встречу против «Томи», которая доигрывает сезон большей частью молодежным составом
Авто
Фото дня: Lada Vesta могла стать такой Прошлым летом очевидцам удалось сфотографировать прототип седана из несостоявшегося «Проекта С», а теперь интернет-общественность обсуждает снимки хэтчбека
Hi-Tech
10 возможностей Android, о которых вы могли не знать У самой популярной в мире операционной системы есть функции, о которых большинство пользователей не подозревает. Однако они могут оказаться очень полезными
Кино
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды» «Первый канал» готовит к эфиру историческую драму о монголо-татарском иге
Недвижимость
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Дома в Крыму за год подешевели
В России поменяли порядок оплаты вывоза мусора
Государство продолжит программу льготной ипотеки
Леди
Почему мы жестоки со своими близкими, а они с нами Журналист Евгения Батурина — о том, как странно мы проявляем любовь.
Дети
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы В честь 8 Марта родители вручили классному руководителю конверт с 5 тысячами рублей, однако такое «скромное поздравление» оскорбило педагога.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь