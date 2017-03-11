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09:42 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Полеты из Ростова в Баку и Тбилиси отменит авиакомпания «Победа»

В конце сентября расписание авиарейсов вновь будет прежним.

Полеты из Ростова-на-Дону в Тбилиси и Баку будут отменены авиакомпанией «Победа». Рейсы будут закрыты в летний период.

Как сообщает портал «Ростов-Транспорт», это скорее всего связано с тем, что перевозчик хочет высвободить самолёты для перелетов по наиболее востребованным в летний сезон направлениям. Уже в конце марта расписание претерпит изменения. С 28 марта полёты в Баку будут выполняться по вторникам, четвергам и субботам в 16.05. С 30 мая эти рейсы отменяются, а возобновятся лишь с 26 сентября.

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