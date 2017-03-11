Симферополь получил дополнительную уборочную технику из Санкт-Петербурга
В Симферополь прибыл мусороуборочный автомобиль марки «КамАЗ». Дополнительную уборочную технику доставили в крымскую столицу по поручению губернатора
В Симферополь прибыл мусороуборочный автомобиль марки «КамАЗ». Дополнительную уборочную технику доставили в крымскую столицу по поручению губернатора
Эта помощь — в рамках реализации Соглашения между Правительством
Начальник транспортного отдела МУП «Экоград» Фёдор Щербина сообщил, что мусороуборочный автомобиль марки «КамАЗ» будет задействован в обеспечении надлежащего санитарного состояния города.