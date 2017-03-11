Симферополь получил дополнительную уборочную технику из Санкт-Петербурга

Эта помощь — в рамках реализации Соглашения между Правительством Санкт-Петербурга и Исполнительным комитетом Симферопольского горсовета о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и социальной областях.

Начальник транспортного отдела МУП «Экоград» Фёдор Щербина сообщил, что мусороуборочный автомобиль марки «КамАЗ» будет задействован в обеспечении надлежащего санитарного состояния города.