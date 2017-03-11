Чиновники собираются демонтировать сомнительные киоски в Самаре
Под снос попадут постройки у железнодорожного вокзала и автостанции «Аврора».
Под снос попадут постройки у железнодорожного вокзала и автостанции «Аврора».
За оставшееся время до ЧМ-2018 в Самаре попытаются благоустроить улицы города, через которые будут следовать потоки туристов. Об этом сообщает
Говорится о том, что комплексный ремонт фасадов и ограждений предприятий за счет собственников. Например, в здания ГРЭС на Волжском проспекте и постройки на губернском рынке.
Не забудут и про незаконные постройки. Возле железнодорожного вокзала и автостанции «Аврора» ликвидируют незаконные киоски, а законные облагородят. Газетные ларьки будут обновлены за счет собственников по всему городу.