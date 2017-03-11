В Самаре стартовала ремонтная дорожная кампания

Напомним, что в 2017 году на эти цели направлено около 2,3 млрд. рублей, без учета средств, выделенных на реконструкцию Московского шоссе и улицы Ново-Садовой. Из них более 160 млн. рублей будет направлено на ремонт дорог картами. Еще около 130 млн. — на ремонт внутриквартальных территорий.

С 1 марта на улицах города проводится аварийно-ямочный ремонт. На сегодняшний день таким способом отремонтировано уже около семи тысяч кв. метров дорожного полотна.

В ближайшее время будут объявлены торги на проведение комплексного ремонта дорог и ремонта картами. В этом году планируется отремонтировать 51 объект улично-дорожной сети. С наступлением подходящих погодных условий подрядные организации выйдут на строительно-монтажные работы.

Вместе с тем будет проводиться и гарантийный ремонт дорог. В настоящее время в Самаре 156 объектов улично-дорожной сети находится на гарантии, из них 58 были охвачены комплексным ремонтом, 98 — ремонтом картами свыше 100 погонных метров.

Начиная с прошлого года, в приемке дорог участвуют представители общественности.

Первый заместитель главы Самары Владимир Василенко заявил:

«Доля брака со стороны подрядчиков за прошедшие два года снизилась в несколько раз. Прошлой весной, когда мы начинали составлять дефектные ведомости по отремонтированным дорогам 2015 года, было забраковано более 65 тысяч кв. метров проезжей части. По итогам 2016 года — всего 10,5 тысяч кв. метров. При этом объем дорожного ремонта из года в год увеличивается», — отметил он.

Напомним, что в 2015 году было отремонтировано свыше 630 тысяч кв. метров дорог. В 2016 году площадь ремонта увеличилась вдвое и составила более 1,5 млн. кв. метров.