В Самаре стартовала ремонтная дорожная кампания
Ямочным способом отремонтировано уже около семи тысяч кв. метров дорожного полотна.
Ямочным способом отремонтировано уже около семи тысяч кв. метров дорожного полотна.
Напомним, что в 2017 году на эти цели направлено около 2,3 млрд. рублей, без учета средств, выделенных на реконструкцию Московского шоссе и улицы
С 1 марта на улицах города проводится
В ближайшее время будут объявлены торги на проведение комплексного ремонта дорог и ремонта картами. В этом году планируется отремонтировать 51 объект
Вместе с тем будет проводиться и гарантийный ремонт дорог. В настоящее время в Самаре 156 объектов
Начиная с прошлого года, в приемке дорог участвуют представители общественности.
Первый заместитель главы Самары Владимир Василенко заявил:
«Доля брака со стороны подрядчиков за прошедшие два года снизилась в несколько раз. Прошлой весной, когда мы начинали составлять дефектные ведомости по отремонтированным дорогам 2015 года, было забраковано более 65 тысяч кв. метров проезжей части. По итогам 2016 года — всего 10,5 тысяч кв. метров. При этом объем дорожного ремонта из года в год увеличивается», — отметил он.
Напомним, что в 2015 году было отремонтировано свыше 630 тысяч кв. метров дорог. В 2016 году площадь ремонта увеличилась вдвое и составила более 1,5 млн. кв. метров.
Кроме того, в этом году будут проводиться работы по ремонту путепровода «Аврора» и мостового комплекса «Южный». По словам Владимира Василенко, работы на этих объектах начнутся приблизительно в середине апреля и завершатся к октябрю 2017 года, сообщает