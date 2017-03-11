Южный Урал получит 700 млн на рекультивацию челябинской свалки

Южный Урал вошел в национальный проект «Чистая страна» и получит 700 миллионов рублей на рекультивацию челябинской свалки, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Если до 1 июня следующего года будет утвержден проект, средства на его реализацию поступят из федерального бюджета в 2019 году. Поэтому губернатор поручил администрации Челябинска и министерству экологии вовремя подготовить документы и получить положительные заключения экспертиз.

Общий объем работ оценивается в миллиард рублей. Из областного бюджета на него выделят 100 миллионов. Причем 30 — в этом году, 70 — в следующем. Мероприятия запланированы на два года.