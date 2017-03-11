В Беларуси подорожало автомобильное топливо

МИНСК, 11 мар — Sputnik. Цены на автомобильное топливо на АЗС с 11 марта 2017 года увеличились на одну копейку, говорится в сообщении концерна «Белнефтехим».

С 11 марта розничные цены на автомобильное топливо увеличились на одну копейку. Такой шаг в концерне объяснили с изменениями конъюнктуры рынка нефти и нефтепродуктов.