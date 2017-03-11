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11:32 (мск), источник: Sputnik.by

В Беларуси подорожало автомобильное топливо

«Белнефтехим» объяснил увеличение цен изменениями конъюнктуры рынка нефти и нефтепродуктов.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 11 мар — Sputnik. Цены на автомобильное топливо на АЗС с 11 марта 2017 года увеличились на одну копейку, говорится в сообщении концерна «Белнефтехим».

С 11 марта розничные цены на автомобильное топливо увеличились на одну копейку. Такой шаг в концерне объяснили с изменениями конъюнктуры рынка нефти и нефтепродуктов.

С сегодняшнего дня литр АИ-92-К5 стоит 1,12 рубля; АИ-95-К5 — 1,20 рубля; литр дизельного топлива ДТ-К5 составляет 1,24 рубля.

Последний автомобильное топливо дорожало два года назад.

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