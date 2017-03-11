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11:26 (мск), источник: БЕЛТА

Чеки «Жилье» проиндексированы в Минске

Предыдущее решение Мингорисполкома № 3561 по чекам «Жилье» было принято 1 декабря 2016 года и признано утратившим силу. Индекс роста стоимости строительства жилья для индексации чеков тогда устанавливался в размере 17,729.

Источник: БЕЛТА

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Именные приватизационные чеки «Жилье» проиндексированы решением Мингорисполкома от 23 февраля 2017 года № 690, опубликованным сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

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Индекс роста стоимости строительства жилья по сравнению с его стоимостью на 31 декабря 1991 года для индексации чеков «Жилье» установлен в размере 15,247.

Речь идет об использовании чеков «Жилье» гражданами и членами их семей, состоящими на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, для уплаты паевого взноса в жилищном или жилищно-строительном кооперативе, финансирования индивидуального или коллективного жилищного строительства, реконструкции одноквартирных, блокированных жилых домов, долевого участия в жилищном строительстве, приобретения жилья путем покупки, а также для погашения задолженности по кредитам банков (включая выплату процентов за пользование ими) и ссудам юридических лиц, взятым и использованным на эти цели.

Предыдущее решение Мингорисполкома № 3561 по чекам «Жилье» было принято 1 декабря 2016 года и признано утратившим силу. Индекс роста стоимости строительства жилья для индексации чеков тогда устанавливался в размере 17,729.

Индекс роста стоимости чеков «Жилье» рассчитывается на основании статистики о средней стоимости 1 кв.м общей площади жилья, строящегося с господдержкой, по сравнению со стоимостью его строительства на 31 декабря 1991 года и утверждается облисполкомами и Мингорисполкомом.

Документ вступает в силу после его официального опубликования.

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