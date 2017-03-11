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12:57 (мск), источник: ИА Татар-информ

Рустам Минниханов: «Наша задача — переселить людей из аварийного в благоустроенное жилье»

Сдвигать сроки реализации программы переселения из аварийного жилья в Татарстане не будут.

(Казань, 11 марта, «Татар-информ», Арсений Маврин). По программе переселения людей из аварийного жилья в Татарстане в 2017 году уже полностью завершены работы в 9 многоквартирных домах.

На 20 объектах ведутся отделочные работы, еще в 16 зданиях идет обустройство кровли. 21 объект находится на этапе кладки стен, и один дом только начали возводить. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Ирек Файзуллин.

Совещание в режиме видеоконференции провел Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Позавчера Левитин (Игорь, помощник Президента РФ — прим. Т-и) по поручению Президента провел совещание рабочей группы по аварийному жилью. Сейчас идет рассмотрение, и общее мнение рабочей группы — перенести действие программы в этих параметрах на 1 января 2019 года», — сообщил Ирек Файзуллин.

«Перенос ничего не даст. У нас все графики есть, и разночтений быть не должно. Мы уже 2 года занимаемся этим вопросом. Столько сил вложено! Нужно дойти до конца и закрыть эту тему. Нам огромные суммы пришлось отвлечь, чтобы решить проблему аварийного жилья. Сейчас нельзя останавливаться. Мы 130 тыс. кв. метров перевели в эту программу. Надо предоставить всем комфортное, безопасное жилье. 90 процентов людей хотят переселиться из домов, где нет даже элементарных человеческих условий», — возразил Президент Татарстана.

Рустам Минниханов подчеркнул, что отодвигать сроки реализации программы в Татарстане еще на два года нет никакой необходимости. Аварийное жилье несет угрозу и жизни, и здоровью людей, которые в этих домах живут, а этого республика допустить не может, отметил лидер Татарстана.

Что касается жильцов-спорщиков, то, по мнению Президента РТ, в большинстве случаев речь идет не о нежелании переселиться в принципе, а о попытке получить от государства и республики больше, чем те могут дать. «Есть процентов десять людей, которые считают, что им в “Москва-сити” должны квартиру дать или еще где. Разные люди есть. Если люди уверены, что могут там (в аварийном жилье — прим. Т-и) жить — пожалуйста». Но в этом случае ответственность за собственную жизнь и здоровье своих близких они должны будут принять на себя, отметил Рустам Минниханов.

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