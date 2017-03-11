260 миллионов рублей на ремонт дорог потратят в Волгограде
260 миллионов рублей будет выделено из дорожного фонда на ремонт дорог в Волгограде, сообщает ВДТВ со ссылкой на
260 миллионов рублей будет выделено из дорожного фонда на ремонт дорог в Волгограде, сообщает ВДТВ со ссылкой на
Средства будут выделены из дорожного фонда региона в связи с подготовкой к проведению ЧМ-2018.
Стоит отметить также, что до 1 декабря 2017 года за 630 миллионов рублей будет отремонтирована Третья продольная магистраль.