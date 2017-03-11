Калининградская область готова к приему китайских туристов
В Москве на V
В Москве на V
В презентации были отображены туристические преимущества Калининградской области: янтарная тематика, история фортификации, уникальный природный парк «Куршская коса», включенный в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, оздоровительный отдых и многое другое.
Также состоялось подписание соглашения с некоммерческим партнерством «Объединение международной интеграции в туризме «Мир без границ». «Этот документ внесет существенный вклад в развитие делового сотрудничества и продвижение калининградского турпродукта на
Глава регионального министерства по культуре и туризму рассказал, что Калининградская область готова выйти на качественно новый уровень услуг для туристов из Китая. На сегодняшний день пять калининградских туроператоров аккредитованы на организацию безвизовых групповых туристических поездок в рамках
Китайские эксперты туристической индустрии высоко оценили потенциал Калининградской области. Они особенно подчеркнули, что янтарная тематика является одним из главных конкурентных преимуществ региона для туристов из Китая.