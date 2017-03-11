Марат Ахметов: «Вероятность начала полевых работ в первой декаде апреля высока»

(Казань, 11 марта, «Татар-информ», Арсений Маврин). Неординарной назвал наступившую весну заместитель Премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Ахметов, выступая с докладом на совещании в Доме Правительства Татарстана.

«Активное таяние снега началось почти на месяц раньше среднеклиматических показателей. Хотя подготовительная работа идет по графику, такая погода обязывает нас более оперативно завершить подготовку к посевной. Вероятность начала полевых работ в первой декаде апреля высока, и к этому надо быть готовыми», — подчеркнул глава Минсельхозпрода РТ.

Этой весной татарстанским аграриям предстоит засеять порядка 2 млн гектаров яровыми культурами. Еще 1 млн га пойдет под озимые и многолетние травы. Им весной тоже придется уделить внимание: подкормить и проборонить.

Остро встает вопрос сохранения продуктивной влаги в почве. Потому все работы придется проводить в самые сжатые сроки. «Тем более с осени мы остались несколько обделенными по влагообеспеченности. Продуктивная влага к началу зимы составляет около 90 процентов среднемноголетних значений — около 147 миллиметров в среднем по республике, при среднеднемноголетнем значении в 160 миллиметров. Меньше влаги, как всегда, на юго-востоке республики. Там чуть более 100 миллиметров в метровом слое», — привел цифры министр.

Снег возлагаемых на него надежд не оправдал. Слишком рыхлый, а значит воды в нем меньше необходимого. Задача, которую сегодня ставит Минсельхозпрод перед аграриями, — удержать снег и талую воду на полях.

Подсчитали в министерстве и примерный объем средств, которые потребуются республике на проведение весенне-полевых работ. Сумма впечатляет — 20 млрд рублей, или примерно по 6 тыс. рублей на каждый гектар пашни. Самая «дорогая» составляющая — удобрения (7,5 млрд). На этой строке расходов Министерство сельского хозяйства призывает не экономить. Республика уже помогла — выделила средства на 10 кг удобрений на каждый гектар пашни еще осенью. Еще миллиард рублей выделен буквально на днях — это дополнительные 10 кг удобрений на гектар. Но нужно не менее 65 кг на гектар, чтобы получить достойный урожай. И это — забота уже самих хозяйств.