Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды»
5 фактов о здоровье сердца, которые нужно знать к 30 годам
«Когда муж понял, было уже поздно»: история гонщицы из РФ
Дочка Пелагеи и Ивана Телегина растет копией папы (видео)
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
Против нескромностей: иранское ТВ «прикрыло» тело Шарлиз Терон Борцы за нравственность заретушировали участниц церемонии «Оскар»
Китаянка родила младенца-гиганта
Дочка Пелагеи и Ивана Телегина растет копией папы (видео)
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
33 станции метро построят в Новой Москве
СМИ: Шурыгина назвала своё изнасилование "счастливым случаем"
Из-за Литвиновой уволен сотрудник Первого канала
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
Экс-жена Шаляпина Копенкина сделала новую пластику - СМИ
СМИ: соратник Путина может выйти из-под контроля
5 важных новинок автосалона в Женеве
Skoda свернет производство Yeti в России
Фоторепортажи
12Первая женщина в космосе
12Наступление на Мосул
8На Сицилии извергается вулкан Этна
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
14:34 (мск), источник: ИА Татар-информ

Марат Ахметов: «Вероятность начала полевых работ в первой декаде апреля высока»

В республике планируются масштабные работы по удержанию талых вод на полях.

(Казань, 11 марта, «Татар-информ», Арсений Маврин). Неординарной назвал наступившую весну заместитель Премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Ахметов, выступая с докладом на совещании в Доме Правительства Татарстана.

«Активное таяние снега началось почти на месяц раньше среднеклиматических показателей. Хотя подготовительная работа идет по графику, такая погода обязывает нас более оперативно завершить подготовку к посевной. Вероятность начала полевых работ в первой декаде апреля высока, и к этому надо быть готовыми», — подчеркнул глава Минсельхозпрода РТ.

Этой весной татарстанским аграриям предстоит засеять порядка 2 млн гектаров яровыми культурами. Еще 1 млн га пойдет под озимые и многолетние травы. Им весной тоже придется уделить внимание: подкормить и проборонить.

Остро встает вопрос сохранения продуктивной влаги в почве. Потому все работы придется проводить в самые сжатые сроки. «Тем более с осени мы остались несколько обделенными по влагообеспеченности. Продуктивная влага к началу зимы составляет около 90 процентов среднемноголетних значений — около 147 миллиметров в среднем по республике, при среднеднемноголетнем значении в 160 миллиметров. Меньше влаги, как всегда, на юго-востоке республики. Там чуть более 100 миллиметров в метровом слое», — привел цифры министр.

Снег возлагаемых на него надежд не оправдал. Слишком рыхлый, а значит воды в нем меньше необходимого. Задача, которую сегодня ставит Минсельхозпрод перед аграриями, — удержать снег и талую воду на полях.

Подсчитали в министерстве и примерный объем средств, которые потребуются республике на проведение весенне-полевых работ. Сумма впечатляет — 20 млрд рублей, или примерно по 6 тыс. рублей на каждый гектар пашни. Самая «дорогая» составляющая — удобрения (7,5 млрд). На этой строке расходов Министерство сельского хозяйства призывает не экономить. Республика уже помогла — выделила средства на 10 кг удобрений на каждый гектар пашни еще осенью. Еще миллиард рублей выделен буквально на днях — это дополнительные 10 кг удобрений на гектар. Но нужно не менее 65 кг на гектар, чтобы получить достойный урожай. И это — забота уже самих хозяйств.

1 млрд 300 млн рублей потребуется всем хозяйствам республики на закупку семян, на сельхозработы — 2,3 млрд, еще 2,6 млрд — на горюче-смазочные материалы, на запчасти — 1,6 млрд рублей и столько же на заработную плату специалистам и рабочим. Прочие затраты составляют еще 3 млрд. Часть покроет помощь республики, часть — запасы самих хозяйств. Еще порядка 10 млрд придется привлекать в виде краткосрочных кредитов. Республика уже договорилась о пониженной пятипроцентной ставке с тремя ведущими банками страны. Четвертым станет татарстанский «АК БАРС» банк.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Прокуратура Татарстана начала проверку рассылки о массовом суициде
Турция прекратила паромное сообщение с Крымом
Песков прокомментировал встречи Кисляка во время выборов в США
Оксана Севастиди будет освобождена из СИЗО «Лефортово» 12 марта
В результате двух взрывов в Дамаске погибли около 40 человек
Нидерланды отказались пустить в страну главу МИД Турции
Асад заявил, что США не помогут победить террористов в Сирии
Власти Малайзии пока не решили, что делать с телом Ким Чен Нама
Спорт
Поветкин обжаловал вердикт присяжных суда Нью-Йорка Ранее суд присяжных постановил, что Поветкин принимал мельдоний после 1 января 2017 года, то есть в запрещенный Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) период
Авто
Фото дня: Lada Vesta могла стать такой Прошлым летом очевидцам удалось сфотографировать прототип седана из несостоявшегося «Проекта С», а теперь интернет-общественность обсуждает снимки хэтчбека
Hi-Tech
10 возможностей Android, о которых вы могли не знать У самой популярной в мире операционной системы есть функции, о которых большинство пользователей не подозревает. Однако они могут оказаться очень полезными
Кино
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды» «Первый канал» готовит к эфиру историческую драму о монголо-татарском иге
Недвижимость
Дома в Крыму за год подешевели
Эксперты: цены на «вторичку» в Петербурге расти не будут
В Петербурге проложат выделенные полосы для трамваев
Государство продолжит программу льготной ипотеки
Леди
Почему мы жестоки со своими близкими, а они с нами Журналист Евгения Батурина — о том, как странно мы проявляем любовь.
Дети
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы В честь 8 Марта родители вручили классному руководителю конверт с 5 тысячами рублей, однако такое «скромное поздравление» оскорбило педагога.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь