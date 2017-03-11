Марат Ахметов: «Вероятность начала полевых работ в первой декаде апреля высока»
В республике планируются масштабные работы по удержанию талых вод на полях.
В республике планируются масштабные работы по удержанию талых вод на полях.
(Казань, 11 марта, «Татар-информ», Арсений Маврин). Неординарной назвал наступившую весну заместитель
«Активное таяние снега началось почти на месяц раньше среднеклиматических показателей. Хотя подготовительная работа идет по графику, такая погода обязывает нас более оперативно завершить подготовку к посевной. Вероятность начала полевых работ в первой декаде апреля высока, и к этому надо быть готовыми», — подчеркнул глава Минсельхозпрода РТ.
Этой весной татарстанским аграриям предстоит засеять порядка 2 млн гектаров яровыми культурами. Еще 1 млн га пойдет под озимые и многолетние травы. Им весной тоже придется уделить внимание: подкормить и проборонить.
Остро встает вопрос сохранения продуктивной влаги в почве. Потому все работы придется проводить в самые сжатые сроки. «Тем более с осени мы остались несколько обделенными по влагообеспеченности. Продуктивная влага к началу зимы составляет около 90 процентов среднемноголетних значений — около 147 миллиметров в среднем по республике, при среднеднемноголетнем значении в 160 миллиметров. Меньше влаги, как всегда, на
Снег возлагаемых на него надежд не оправдал. Слишком рыхлый, а значит воды в нем меньше необходимого. Задача, которую сегодня ставит Минсельхозпрод перед аграриями, — удержать снег и талую воду на полях.
Подсчитали в министерстве и примерный объем средств, которые потребуются республике на проведение
1 млрд 300 млн рублей потребуется всем хозяйствам республики на закупку семян, на сельхозработы — 2,3 млрд, еще 2,6 млрд — на