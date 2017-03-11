Алматинцы возмущены предложенной компенсацией за землю

Владельцы земли, которую государство собирается изъять для госнужд, выразили свой протест на улице. Землю власти собираются выкупить для пробивки улицы Фурманова вниз и для строительства развязки. Получившие на руки документы об оценке их недвижимости алматинцы возмущены предложенными суммами.

На улицу вышли около семидесяти человек. Раушан Маубасарова говорит, что за 65 квадратных метров жилья и 3 сотки земли ей предложили 714 тысяч тенге. А Наталье Галиакбаровой предложили 360 тысяч тенге за землю и дом в 50 «квадратов».