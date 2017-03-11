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16:08 (мск), источник: 365info.kz

Алматинцы возмущены предложенной компенсацией за землю

Некоторым собственникам недвижимости предложили 300 тысяч тенге за участок с домом, сообщает 31 канал.

Источник: 365info.kz

Владельцы земли, которую государство собирается изъять для госнужд, выразили свой протест на улице. Землю власти собираются выкупить для пробивки улицы Фурманова вниз и для строительства развязки. Получившие на руки документы об оценке их недвижимости алматинцы возмущены предложенными суммами.

На улицу вышли около семидесяти человек. Раушан Маубасарова говорит, что за 65 квадратных метров жилья и 3 сотки земли ей предложили 714 тысяч тенге. А Наталье Галиакбаровой предложили 360 тысяч тенге за землю и дом в 50 «квадратов».

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Наталья Галиакбарова призывает власти к ответу: «Пусть мне посмотрят в глаза инициаторы этого. Кто это? Аким или кто? Пусть он мне в глаза посмотрит, где мы должны жить после выплаты 360 000 тенге? Мы никого не трогали, мы от государства ничего не просили. Почему нас сейчас выселяют из этого дома жить в картонной коробке?».

Пресс-служба акима успокаивает алматинцев: «Предложенная сумма компенсации не является окончательной».

Также в пресс-службе пояснили, что горожане могут отстаивать свое право на достойную компенсацию в суде.

Как правило, суды принимают решения в пользу рыночной стоимости, подчеркивается в пресс-релизе. Всего на выплату компенсации в бюджете на 2017 год заложено 500 млн тенге, но эта сумма может быть увеличена в соответствии с окончательно определенной суммой компенсации.

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