Алматинцы возмущены предложенной компенсацией за землю
Некоторым собственникам недвижимости предложили 300 тысяч тенге за участок с домом, сообщает 31 канал.
Некоторым собственникам недвижимости предложили 300 тысяч тенге за участок с домом, сообщает 31 канал.
Владельцы земли, которую государство собирается изъять для госнужд, выразили свой протест на улице. Землю власти собираются выкупить для пробивки улицы Фурманова вниз и для строительства развязки. Получившие на руки документы об оценке их недвижимости алматинцы возмущены предложенными суммами.
На улицу вышли около семидесяти человек. Раушан Маубасарова говорит, что за 65 квадратных метров жилья и 3 сотки земли ей предложили 714 тысяч тенге. А Наталье Галиакбаровой предложили 360 тысяч тенге за землю и дом в 50 «квадратов».
Наталья Галиакбарова призывает власти к ответу: «Пусть мне посмотрят в глаза инициаторы этого. Кто это? Аким или кто? Пусть он мне в глаза посмотрит, где мы должны жить после выплаты 360 000 тенге? Мы никого не трогали, мы от государства ничего не просили. Почему нас сейчас выселяют из этого дома жить в картонной коробке?».
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