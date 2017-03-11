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15:07 (мск), источник: ЮГА.ру

Между Крымом и Сочи запустят девятипалубный лайнер с бассейнами и ресторанами

Между Крымом и Сочи запустят девятипалубный лайнер «Roy Star» с бассейнами, ресторанами и кинотеатром.

Приобретенное ФГУП «Росморпорт» судно постройки 1971 года было в 2005 году приведено в соответствие современным требованиям и прошло последовательные реновации в 2013 и 2017 годах. В настоящее время, перед выходом на круиз завершаются работы, необходимые для присвоения судну класса Российского Морского Регистра Судоходства.

Судно оборудовано четырьмя бассейнами, двумя ресторанами с питанием по системе «шведский стол», кинотеатром, барами, дискотечной и концертной площадкой, спа-зоной и магазином беспошлинной торговли, сообщается на сайте Федерального агентства морского и речного транспорта.

Планируется, что круизный маршрут будет включать в себя порты Сочи, Новороссийска, Ялты и Севастополя. Рассматривается возможность включения в маршрут также порта Стамбула.

Лайнер сможет единовременно перевозить 940 пассажиров в 360 каютах и 250 человек экипажа.

Как сообщали Юга.ру, круизный лайнер по маршруту Сочи — Ялта — Севастополь — Стамбул начнет выполнять рейсы с 1 мая 2017 года.

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