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17:06 (мск), источник: Вести Сочи

Из Сочи в Ташкент пустили дополнительные авиарейсы

В расписание Международного аэропорта Сочи добавлен один еженедельный рейс до Ташкента. Выполняет перелеты авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» на самолетах Airbus А320, сообщает пресс-служба компании «Базэл Аэро».

Из Сочи самолет вылетает по вторникам в 10:25. Путешествие занимает 3 часа 25 минут. Время вылета из Ташкента — 07:00 по местному времени. Стоимость перелета в одну сторону 8 966 рублей.

Рейс удобен тем, что можно воспользоваться удобной состыковкой по времени, чтобы через из Ташкента проследовать затем до ближайших стран СНГ, а также в азиатские государства.

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