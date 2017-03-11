Из Сочи в Ташкент пустили дополнительные авиарейсы

Из Сочи самолет вылетает по вторникам в 10:25. Путешествие занимает 3 часа 25 минут. Время вылета из Ташкента — 07:00 по местному времени. Стоимость перелета в одну сторону 8 966 рублей.

Рейс удобен тем, что можно воспользоваться удобной состыковкой по времени, чтобы через из Ташкента проследовать затем до ближайших стран СНГ, а также в азиатские государства.