Украина с начала года купила у России угля почти на $250 млн
Согласно оценкам ГФС, из РФ поступило угля на 247,237 млн долларов (доля в импорте 69,1%).
Согласно оценкам ГФС, из РФ поступило угля на 247,237 млн долларов (доля в импорте 69,1%).
Украина в
Согласно оценкам ГФС, из РФ поступило угля на 247,237 млн долларов (доля в импорте 69,1%), США — на 65,399 млн долларов (доля в импорте 18,3%), Казахстана — на 20,449 млн долларов (доля 5,7%), из других стран — 24,505 млн долларов (доля 6,9%).
Таким образом, в денежном выражении импорт угля и антрацита за указанный период вырос в 2,1 раза по сравнению с январем-февралем-2016 (170,897 млн долларов).
При этом Украина в
Напомним, что в январе 2017 года Украина импортировала 1,249 млн тонн каменного угля и антрацита на сумму 170,897 млн долларов.