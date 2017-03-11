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17:40 (мск), источник: Капитал

Украина с начала года купила у России угля почти на $250 млн

Согласно оценкам ГФС, из РФ поступило угля на 247,237 млн долларов (доля в импорте 69,1%).

Источник: Капитал

Украина в январе-феврале 2017 года импортировала 2,464 млн тонн каменного угля и антрацита на сумму 357,591 млн долларов, пишет «Зеркало недели» со ссылкой на данные Государственной фискальной службы.

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Согласно оценкам ГФС, из РФ поступило угля на 247,237 млн долларов (доля в импорте 69,1%), США — на 65,399 млн долларов (доля в импорте 18,3%), Казахстана — на 20,449 млн долларов (доля 5,7%), из других стран — 24,505 млн долларов (доля 6,9%).

Таким образом, в денежном выражении импорт угля и антрацита за указанный период вырос в 2,1 раза по сравнению с январем-февралем-2016 (170,897 млн долларов).

При этом Украина в январе-феврале экспортировала 107,517 тысяч тонн каменного угля и антрацита на 14,706 млн долларов, в том числе в РФ — на 6,079 млн долларов, Словакию — на 3,84 млн долларов, Турцию — на 2,566 млн долларов, другие страны — 2,221 млн долларов.

Напомним, что в январе 2017 года Украина импортировала 1,249 млн тонн каменного угля и антрацита на сумму 170,897 млн долларов.

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