Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды»
5 фактов о здоровье сердца, которые нужно знать к 30 годам
СМИ: уволен организатор ареста Улюкаева
Китаянка родила младенца-гиганта
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Чудновец боится, что ее снова разлучат с ребенком и мужем Cуд пересмотрел дело и не нашел состава преступления в действиях воспитательницы
Китаянка родила младенца-гиганта
Дочка Пелагеи и Ивана Телегина растет копией папы (видео)
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
33 станции метро построят в Новой Москве
«Стальные солдаты Путина»: СМИ о таинственном спецназе России
Хорошо видны лохмотья: облезшие новые подлодки США
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
Экс-жена Шаляпина Копенкина сделала новую пластику - СМИ
СМИ: соратник Путина может выйти из-под контроля
Канадские полицейские застрелили на месте русского нарушителя ПДД
Президент Чехии назвал себя агентом Путина
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
10Освобожденная Пальмира
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
18:42 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Рынок на Новороссийской в Волгограде демонтируют в апреле

В марте-апреле текущего года будет демонтирован рынок на улице Новороссийской, сообщает ВДТВ со ссылкой на слова руководителя департамента экономического развития администрации Волгограда Евгения Ускова.

Об этом глава департамента сообщил во время заседания круглого стола на тему «Административные барьеры и коррупция, как препятствия развитию бизнеса».

Усков отметил, что рынок на этом месте невозможен по нескольким причинам: торговля на Новороссийской не соответствует порядку размещения рынков и ярмарок, договор с организаторами рынка истек еще в прошлом году. Под рынком проходит газопровод, и находится он слишком близко от детского сада, школы и поликлиники, что противоречит санитарным нормам.

Предприниматели, арендующие места на рынке, не смогут претендовать на компенсационные места, поскольку данная территория не предназначалась для объектов нестационарной торговли.

По словам Евгения Ускова, часть рынка, которую демонтаж не затронет, будет благоустроена, а напротив дома по улице Новороссийская, 16 будут размещены три торговые галереи. Места здесь будут выделяться по результатам конкурса. Как сообщают в мэрии, ориентировочная стоимость торгового павильона площадью 20 квадратных метров составит от 300 до 350 тысяч рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
СМИ: ополченцы Ирака нашли под Мосулом захоронение 500 жертв ИГ
Песков прокомментировал встречи Кисляка во время выборов в США
Турция прекратила паромное сообщение с Крымом
В результате двух взрывов в Дамаске погибли около 40 человек
Эрдоган назвал голландские власти «наследниками нацистов»
Соколов: РФ и Египет согласовали протокол по авиабезопасности
Познер и Литвинова извинились перед участником «Минуты славы»
Спорт
Лаура Дальмайер досрочно выиграла общий зачет Кубка мира В субботу немка выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в финском Контиолахти и стала недосягаема для соперниц
Авто
Фото дня: Lada Vesta могла стать такой Прошлым летом очевидцам удалось сфотографировать прототип седана из несостоявшегося «Проекта С», а теперь интернет-общественность обсуждает снимки хэтчбека
Hi-Tech
10 возможностей Android, о которых вы могли не знать У самой популярной в мире операционной системы есть функции, о которых большинство пользователей не подозревает. Однако они могут оказаться очень полезными
Кино
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды» «Первый канал» готовит к эфиру историческую драму о монголо-татарском иге
Недвижимость
Дома в Крыму за год подешевели
33 станции метро построят в Новой Москве
Список пятиэтажек под снос появится в ближайшее время
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
Леди
Почему мы жестоки со своими близкими, а они с нами Журналист Евгения Батурина — о том, как странно мы проявляем любовь.
Дети
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы В честь 8 Марта родители вручили классному руководителю конверт с 5 тысячами рублей, однако такое «скромное поздравление» оскорбило педагога.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь