Рынок на Новороссийской в Волгограде демонтируют в апреле

Об этом глава департамента сообщил во время заседания круглого стола на тему «Административные барьеры и коррупция, как препятствия развитию бизнеса».

Усков отметил, что рынок на этом месте невозможен по нескольким причинам: торговля на Новороссийской не соответствует порядку размещения рынков и ярмарок, договор с организаторами рынка истек еще в прошлом году. Под рынком проходит газопровод, и находится он слишком близко от детского сада, школы и поликлиники, что противоречит санитарным нормам.

Предприниматели, арендующие места на рынке, не смогут претендовать на компенсационные места, поскольку данная территория не предназначалась для объектов нестационарной торговли.

По словам Евгения Ускова, часть рынка, которую демонтаж не затронет, будет благоустроена, а напротив дома по улице Новороссийская, 16 будут размещены три торговые галереи. Места здесь будут выделяться по результатам конкурса. Как сообщают в мэрии, ориентировочная стоимость торгового павильона площадью 20 квадратных метров составит от 300 до 350 тысяч рублей.