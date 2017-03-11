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18:38 (мск), источник: АиФ Прикамье

К лету в Перми высадят миллион цветов

Город украсят растениями сиреневого и розового оттенков.

Источник: РИА "Новости"

Администрация Перми сообщает, что районные власти начали подготовку к летнему сезону. Они определили места, где будут высажены цветы.

Ожидается, что летом-2017 Пермь украсят 1 млн цветов сиреневого и розового цветов. Самая большая клумба будет на перекрёстке улицы Революции и бульвара Гагарина. В ней высадят петунии, колеусы, агератумы и цинерарии.

Кроме того, весной в городе планируют посадить порядка 7 тыс. деревьев и кустарников.

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