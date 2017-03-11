Парк Вооруженных сил России «Патриот» построят в Керчи
Общественный совет Керчи поддержал инициативу создания на базе форта Тотлебен
Общественный совет Керчи поддержал инициативу создания на базе форта Тотлебен
Об этом сообщает издание Аргументы недели — Керчь.
Так, уточняется, что инициатором строительства парка именно в Керчи выступил «Институт стратегического планирования» министерства строительства и архитектуры Республики Крым.
Согласно проекту, в парке создадут историческую часть, зону реконструкции боев, морскую часть, сектор юнармии, сектор проведения мероприятий ЮВО, зону экстремальных видов спорта и зону отдыха.
Напомним, ранее шла речь о том, чтобы построить парк «Патриот» в Севастополе.