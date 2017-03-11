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20:36 (мск), источник: Крым Press

Парк Вооруженных сил России «Патриот» построят в Керчи

Общественный совет Керчи поддержал инициативу создания на базе форта Тотлебен военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил России «Патриот».

Об этом сообщает издание Аргументы недели — Керчь.

Так, уточняется, что инициатором строительства парка именно в Керчи выступил «Институт стратегического планирования» министерства строительства и архитектуры Республики Крым.

Согласно проекту, в парке создадут историческую часть, зону реконструкции боев, морскую часть, сектор юнармии, сектор проведения мероприятий ЮВО, зону экстремальных видов спорта и зону отдыха.

Напомним, ранее шла речь о том, чтобы построить парк «Патриот» в Севастополе.

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