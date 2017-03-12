Магазин «СИНАР» в Хабаровске проверили на контрафакт

Хабаровск, 12 марта, AmurMedia.

Прокуратура Индустриального района г. Хабаровска в целях выявления фактов незаконного ввоза, производства и оборота продукции легкой промышленности, в том числе контрафактной, провела проверку в магазине «СИНАР», расположенном по ул. Морозова Павла Леонтьевича, 89. За продажу одежды без указания в сопроводительной документации сведений о качестве товара индивидуальный предприниматель привлечена к административной ответственности, сообщили ИА AmurMedia в краевой прокуратуре.

Установлено, что в данном магазине к продаже неопределенному кругу лиц предлагалась мужская, женская и детская школьная одежда. В ходе проверки отобраны образцы одежды, в товарных накладных на которые отсутствовали сведения об обязательном подтверждении ее соответствия согласно законодательству о техническом регулировании, т.е сертификат соответствия или сведения о декларации о соответствия.

Реализация продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, без указания в сопроводительной документации сведений о сертификате соответствия или декларации о соответствии образует состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.45 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

По результатам проверки прокурором района в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 14.45 КоАП РФ. По результатам рассмотрения постановления Арбитражный суд Хабаровского края привлек предпринимателя к административной ответственности в виде предупреждения.