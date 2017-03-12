Проезд в автобусе из Копейска в Челябинск подорожает до 40 рублей

Пассажиры утренних рейсов автобуса № 123 из Копейска в Челябинск с 13 марта будут платить за билет 40 рублей вместо 25, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Цена повысится для транспорта отправлением 6:40 из посёлков Горняк, РМЗ, Кадровик и Бажово. На остальных отрезках пути от Копейска до Челябинска и по городам билеты по-прежнему будут стоить 25 и 20 рублей соответственно. Объявления об этом появились в салонах автобусов, курсирующих по данному маршруту.

Напомним, с 1 февраля о повышении цен объявили и другие перевозчики Копейска, проезд в маршрутных такси по городу с этого момента стоит 23 рубля, до Челябинска — 25 рублей.