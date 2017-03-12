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11:07 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе в домах над карстом жильцы обнаружили новые трещины на маячках МЧС

Сегодня, 12 марта, жильцы печально известной группы домов №№ 193, 193/1 и 193/2 по улице Интернациональной проведут экстренное собрание.

Источник: Proufu.ru

Как сообщили представители инициативной группы, причиной столь срочного сбора жильцов послужил тревожный факт: они обнаружили заметные трещины на маячках, которые установили в подъездах домов представители МЧС после нашумевшего ЧП от 25 ноября прошлого года.

Источник: Proufu.ru

Напомним, тогда поздно вечером автомобиль «Лада-Калина» провалился в глубокую яму, внезапно возникшую на родном месте буквально в пяти метрах от домов. Глубина провала превысила 15 метров, автомобиль засосало ее илистое дно, и его решили лучше не доставать. Владельцам позже мэрия Уфы выплатила денежную компенсацию.

А жильцы близлежащих домов с тех пор не ведают покоя, ежеминутно опасаясь повторения подобного ЧП, поскольку известно, что их дома в нарушение всех правил и строительных норм были построены на берегу древнего карстового озера, которое просто засыпали гравием.

Источник: Proufu.ru

Об этом после провала автомобиля неоднократно рассказывали ученые и инженеры, к которым вдруг сразу стали внимательно прислушиваться. Однако дальше вежливого «прислушивания» со стороны властей дело так и не пошло.

Источник: Proufu.ru

С жильцами этих домов на Интернациональной постоянно общается на эту тему известный эксперт по инженерно-геологическим и карстологическим испытаниям с солидным опытом работы в данной отрасли Юрий Петрович Стром.

По его словам, эти вышеупомянутые три дома, а также соседние с ними дом № 187 (кстати, здание школы) и ряд других зданий второго Калининского микрорайона расположены в крайне сложных инженерно-геологических условиях — а именно в зоне тектонических нарушений и в центре карстового поля в виде более 20 древних карстовых воронок и более 10 современных карстовых провалов. Юрий Петрович исследовал территорию в районе улицы интернациональной и пришел к неутешительным выводам: даже внешний вид многих объектов внушает тревогу — явных трещин и деформаций там слишком много.

Источник: Proufu.ru

«Все эти деформации — очевидное свидетельство продолжающейся многолетней активности карстово-суффозионных процессов на значительной прилегающей территории», — уверен он.

Фотографии объектов для пущей убедительности он выложил на своей странице в соцсети.

«Строительство зданий в том районе производилось без противокарстовых мероприятий и без инженерных изысканий в контурах этих зданий, что является грубым нарушением действующего законодательства и требований нормативных документов», — еще раз подтвердил недавно Юрий Стром.

«Еще в феврале 2017 года в Государственный комитет Республики Башкортостан по строительству и архитектуре нами было направлено письмо о тревожной ситуации на улице Интернациональной. Полностью воспроизвести документ, к сожалению, не могу. Информации о том, когда будет организован конкурс на проведение карстологических исследований у меня пока нет», — уточнил Юрий Петрович. А без этих исследований сделать вывод о степени опасности проживания в домах нельзя.

Нетрудно предположить, что чиновники, которые неимоверными усилиями выбирались из проблемной ситуации с аномальными снежными заносами и чередой коммунальных аварий в Уфе, наверняка, задвинули в долгий ящик вышеупомянутый тендер на проведение карстологических исследований, без которого дело не может сдвинуться с мертвой точки. Но кажется, им все-таки придется вспомнить о домах на Интернациональной, ибо наступает то самое время «Ч», о котором ученые предупреждали еще осенью. Обильное таяние «аномального» снега может сослужить дурную службу и усилить движение грунта на этом участке.
Всю зиму жильцы наблюдали за состоянием маячков, установленных спасателями на стенах. И вот с приближением весны стали оправдываться их наихудшие опасения.

«ВНИМАНИЕ! Сегодня в доме 193/2 в 1-м и 2-м подъездах (на 9 этаже) жильцы обнаружили ТРЕЩИНЫ на 2-х маячках! Это свидетельствует о том, что с оттаиванием почвы начались процессы движения фундаментов. И это притом, что грунты еще не разморозились. В связи с этим принято решение провести очередное собрание жильцов в воскресенье, 12 марта, в 14.00. Место проведения: ЖЭУ-30 (ул. Интернациональная, 185/1, бывший фотосалон)», — такое объявление появилось в группе «Провал на Интернациональной, 193/2».

Люди испуганы не на шутку. Буквально за несколько дней кто-то из них опубликовал в группе в соцсети крик души, не оставляющий равнодушным никого из нормальных людей.

СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ!!!

«СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ!!! Если бы кто знал, как страшно засыпать в доме “над водопадом”. Как страшно засыпать и просыпаться от каждого шороха — прислушиваясь, не начали ли “разъезжаться” стены и проваливаться пол… Те, для кого исчезнувший в глубинах земных недр автомобиль — лишь очередное событие из новостной ленты, никогда не поймут состояния людей, которые каждый день вынуждены возвращаться в свой родной, но ставший таким неприветливым дом. Возвращаться, потому что больше идти некуда. И этому кошмару не видно ни конца, ни края», — описали свои чувства жильцы.

Они очень надеются, что городские и республиканские власти вспомнят о них и помогут, пока не случилось непоправимое.

ProUfu.ru будет следить за развитием событий.

Комментарий.

Юрий Стром, эксперт по инженерно-геологическим и карстологическим испытаниям:

«Следует отметить, что основной причиной почти во всех известных случаях разрушения или деформаций строящихся и эксплуатируемых зданий и сооружений в г. Уфе являлся “человеческий фактор”, т.е. проектирование и строительство производилось с грубым нарушением нормативных документов: без результатов инженерных изысканий (обычно использовались материалы инженерных изысканий, выполненные для соседних объектов или здания были смещены от первоначального положения) и проектная документация не предусматривала в сложных инженерно-геологических условиях мероприятия инженерной защиты данных объектов (например, ж/д по ул. Уфимское шоссе, 4 — в настоящее время дом признан аварийным, ж/д по ул. Жукова, 2 и т д)».

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