Минобороны РФ попросило Минпромторг и «Роснефть» помочь «Дальзаводу»

«Что требует особого внимания, так это развитие инфраструктуры “Дальзавода”. У него есть два дока, где проходит докование всех кораблей, один из этих доков требует ремонта. Мы обратились к собственнику завода и к Минпромторгу для оказания помощи в этом вопросе», — сказал Ю. Борисов.

Он также сообщил, что на «Дальзаводе» ремонт и сервисное обслуживание надводных кораблей Тихоокеанского флота осложняются прекратившимся выпуском запасных частей к некоторым из этих кораблей. «На “Дальзаводе” надводные корабли Тихоокеанского флота проходят практически все сервисное и ремонтное обслуживание. Эти задачи решаются не без проблем, потому что для ряда кораблей запчасти уже не выпускаются», — констатировал замминистра обороны.

По словам Ю. Борисова, приходится изыскивать возможность ремонтировать такие корабли «в нестандартных условиях». И это при том, что ряд кораблей являются польской постройки, в том числе большой десантный корабль «Ослябя». «Тем не менее, — отметил Ю. Борисов, — пути выхода из этой ситуации найдены, и мы обсудили с руководством предприятия все текущие проекты этого года и загрузку завода на следующие года».

Замминистра обороны назвал «Восточную верфь» и «Дальзавод» «двумя судостроительными активами Дальневосточного центра судостроения». «Они имеют важное значение для боеготовности Тихоокеанского флота», — подчеркнул замминистра обороны.