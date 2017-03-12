В Уфе назвали срок, когда достроят фонтаны на площади Ленина

По данным мэрии, в числе приоритетных задач в планах на новый строительный сезон 2017 года в Уфе обозначены следующие работы: завершение благоустройства проспекта Октября на участке от площади Володарского до улицы Города Галле, строительство фонтанов на площади имени Ленина и возле Городского культурно-досугового центра. Отдельно оговаривается, что особое внимание будет уделено северной части города — то есть Черниковке и Инорсу.

Также планируется продолжить реконструкцию и благоустройство парков имени Ивана Якутова и имени Мажита Гафури. В минувшем году в парке имени Ивана Якутова уже провели очистку озера Солдатского, благоустроили пешеходные и велодорожки. В целом благоустройство парка должно быть завершено в течение трех лет.

Как следует из отчета мэрии, всего за последние 5 лет в Уфе уже было построено 17 новых и реконструировано 28 мест отдыха горожан.