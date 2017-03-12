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11:26 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе назвали срок, когда достроят фонтаны на площади Ленина

Вчера, 11 марта, администрация Уфы опубликовала на своем сайте пояснения к программе «Город в парке», реализация которой идет в городе.

По данным мэрии, в числе приоритетных задач в планах на новый строительный сезон 2017 года в Уфе обозначены следующие работы: завершение благоустройства проспекта Октября на участке от площади Володарского до улицы Города Галле, строительство фонтанов на площади имени Ленина и возле Городского культурно-досугового центра. Отдельно оговаривается, что особое внимание будет уделено северной части города — то есть Черниковке и Инорсу.

Также планируется продолжить реконструкцию и благоустройство парков имени Ивана Якутова и имени Мажита Гафури. В минувшем году в парке имени Ивана Якутова уже провели очистку озера Солдатского, благоустроили пешеходные и велодорожки. В целом благоустройство парка должно быть завершено в течение трех лет.

Как следует из отчета мэрии, всего за последние 5 лет в Уфе уже было построено 17 новых и реконструировано 28 мест отдыха горожан.

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