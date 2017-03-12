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11:39 (мск), источник: Ictv.ua

Украине грозит дефолт — НБУ

Без получения кредитов от Международного валютного фонда в 2017-м Украине грозит дефолт из-за внешних долгов, заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий.

Об этом пишет Пресса Украины.

— Я бы сказал, что без поддержки Международного валютного фонда у нас очень мало шансов удержать курс гривны, — сказал Олег Чурий.

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Заместитель главы Нацбанка утверждает, что в ближайшие три года Украина должна выплатить 12,5 млрд долларов внешних долгов.

— Если брать чисто математически, то без дальнейшего получения кредитов от МВФ мы не сможем выполнить эти обязательства. То есть мы перейдем в дефолт, это нужно понимать всем, — сказал Олег Чурий.

Напомним, решение о выделении следующего транша МВФ для Украины может быть принято уже в начале двадцатых чисел марта.

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