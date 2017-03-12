Украине грозит дефолт — НБУ

— Я бы сказал, что без поддержки Международного валютного фонда у нас очень мало шансов удержать курс гривны, — сказал Олег Чурий.

Украина и МВФ: как меморандум повлияет на пенсионный возраст

Заместитель главы Нацбанка утверждает, что в ближайшие три года Украина должна выплатить 12,5 млрд долларов внешних долгов.

— Если брать чисто математически, то без дальнейшего получения кредитов от МВФ мы не сможем выполнить эти обязательства. То есть мы перейдем в дефолт, это нужно понимать всем, — сказал Олег Чурий.

Напомним, решение о выделении следующего транша МВФ для Украины может быть принято уже в начале двадцатых чисел марта.