28 новых видов витаминов и пищевых добавок начнут продавать в аптеках страны

Соответствующие распоряжения опубликовали в Официальном мониторе. Стоят препараты от девяти до четырехсот с лишним леев. Отечественные витамины в несколько раз дешевле импортных.

Витамины не рекомендуют принимать людям, которые питаются правильно. В то же время, подобные добавки показаны тем, у кого в меню отсутствуют необходимые микроэлементы. Специалисты предупреждают, что эти препараты можно принимать лишь по назначению врача. Всего на нашем фармацевтическом рынке предлагают почти две с половиной тысячи витаминов и пищевых добавок.