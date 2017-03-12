28 новых видов витаминов и пищевых добавок начнут продавать в аптеках страны
Еще 28 видов витаминов и пищевых добавок можно будет купить в аптеках страны. Три из них — отечественного производства.
Еще 28 видов витаминов и пищевых добавок можно будет купить в аптеках страны. Три из них — отечественного производства.
Соответствующие распоряжения опубликовали в Официальном мониторе. Стоят препараты от девяти до четырехсот с лишним леев. Отечественные витамины в несколько раз дешевле импортных.
Витамины не рекомендуют принимать людям, которые питаются правильно. В то же время, подобные добавки показаны тем, у кого в меню отсутствуют необходимые микроэлементы. Специалисты предупреждают, что эти препараты можно принимать лишь по назначению врача. Всего на нашем фармацевтическом рынке предлагают почти две с половиной тысячи витаминов и пищевых добавок.