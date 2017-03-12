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14:53 (мск), источник: Sputnik.by

Строительство возле Куропат официально остановлено

За акцию уже был наказан лидер «Молодого фронта» — Дмитрию Дашкевичу дали трое суток ареста.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 12 мар — Sputnik. Строительство бизнес-центра на улице Мирошниценко в Минске возле урочища Куропаты остановлено, сообщила на своей странице в Facebook координатор инициативы «За спасение Куропат» Анна Шапутько.

Активисты нескольких общественных объединений организовали в конце февраля возле стройплощадки временный лагерь, протестуя против возведения возле МКАД в непосредственной близости от Куропат торгового центра, — они препятствовали проведению работ и блокировали технику. Противостояние вызвало широкий общественный резонанс, и в итоге застройщик прекратил на площадке работы.

«Согласно полученной от Мингорисполкома информацией строительные работы на площадке по улице Мирошниченко остановлены», — написала Шепутько, цитируя полученный активистами инициативы ответ из Министерства культуры Беларуси.

В пятницу 10 марта состоялся суд над организатором акции по защите Куропат — лидером не зарегистрированной в Беларуси организации «Молодой фронт» Дмитрием Дашкевичем: он нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий был приговорен судом Советского района Минска к трем суткам ареста.

Урочище Куропаты под Минском является местом массовых захоронений жертв сталинских репрессий. По некоторым оценкам, здесь похоронены от 30 до 200 тысяч человек. Территория урочища занимает 15 гектаров и охраняется государством. Здесь также установлен мемориальный знак от имени народа США, открытый в ходе визита в Беларусь президента США Билла Клинтона 15 января 1994 года.

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