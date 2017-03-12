Строительство возле Куропат официально остановлено
За акцию уже был наказан лидер «Молодого фронта» — Дмитрию Дашкевичу дали трое суток ареста.
За акцию уже был наказан лидер «Молодого фронта» — Дмитрию Дашкевичу дали трое суток ареста.
МИНСК, 12 мар — Sputnik. Строительство
Активисты нескольких общественных объединений организовали в конце февраля возле стройплощадки временный лагерь, протестуя против возведения возле МКАД в непосредственной близости от Куропат торгового центра, — они препятствовали проведению работ и блокировали технику. Противостояние вызвало широкий общественный резонанс, и в итоге застройщик прекратил на площадке работы.
«Согласно полученной от Мингорисполкома информацией строительные работы на площадке по улице Мирошниченко остановлены», — написала Шепутько, цитируя полученный активистами инициативы ответ из Министерства культуры Беларуси.
В пятницу 10 марта состоялся суд над организатором акции по защите Куропат — лидером не зарегистрированной в Беларуси организации «Молодой фронт» Дмитрием Дашкевичем: он нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий был приговорен судом Советского района Минска к трем суткам ареста.
Урочище Куропаты под Минском является местом массовых захоронений жертв сталинских репрессий. По некоторым оценкам, здесь похоронены от 30 до 200 тысяч человек. Территория урочища занимает 15 гектаров и охраняется государством. Здесь также установлен мемориальный знак от имени народа США, открытый в ходе визита в Беларусь президента США Билла Клинтона 15 января 1994 года.