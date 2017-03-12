В этом году сельхозработы подорожали, в среднем, на 10%

Фермеры говорят, что их услуги в среднем повысились на 100−200 леев.

По словам аграриев, расходы возрастут из-за подорожания солярки и запчастей для сельхозтехники.

«Вспахать гектар земли стоит около полутора тысяч леев, дальнейшая обработка стоит от 800 до тысячи. В прошлом году солярка стоила 13 леев, в этом году — уже пятнадцать с половиной леев. Мы подсчитали, что цены вырастут на 10%. Поденщики получают в день от 150 до 250 леев».

И трактористы говорят, что цены в этом году вырастут.

«На посев поля придется потратить 500−600 леев, в зависимости от площади. Цены выросли на сто леев за гектар. Расходов много, запчасти дорогие, солярка подорожала».

«Пахота в этом году стоила 1200 леев за гектар. Она самая дорогая, на нее уходит больше горючего. На посев тратится 8−9 литров, а на пахоту 16−18».

«Было дешевле на 7−8 процентов. За каждую услугу по 100 леев добавилось, а для крестьянина это ощутимо».

«Цены зависят от дизтоплива. Подорожала солярка, естественно, подорожало все».

Сейчас на полях сеют ячмень и яровую пшеницу, затем начнут засевать кукурузу и подсолнечник.