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19:52 (мск), источник: Publika.md

На столичных рынках появились первые молдавские овощи и зелень

На рынках появились первые овощи и зелень местного производства. Торговцы предлагают огурцы, редис, шпинат, салат и зеленый лук, выращенные в теплицах.

Источник: Publika.md

Цены на овощи довольно высокие, поэтому люди не торопятся их покупать.

Килограмм молдавских огурцов стоит 65 леев. Продавцы говорят, что через две-три недели цены снизят.

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«25-ти килограммовый ящик продаем за два дня. Сначала стоили 70 леев, через неделю стали на пять леев дешевле, потом цена снизится еще на пять-восемь леев. Чем больше урожая, тем ниже цены».

«Может и дорого, зато они свежие и вкусные. Я довольна».

«Шпинат продаем по шесть леев за пучок, руколу тоже, салат по 8−10 леев. Все молдавское. Редис сами выращиваем, очень вкусный, стоит 15−16 леев за пучок.».

Некоторые опасаются покупать овощи первого урожая.

«Не уверена, что это наш редис. Куплю только, когда буду уверена, что он — с местных огородов».

«Купил шпинат, салат, крапиву. Редиску куплю позже, это первая, и детям нельзя.».

Торговцы согласны с тем, что цены пока людей отпугивают.

«Хотелось бы реальных покупателей. Видите, никто не подходит. У людей нет денег. Мы живем в бедной стране».

«Продажи хуже, чем раньше. На рынок приходят только пенсионеры, а те, у кого есть деньги, идут в магазины».

Покупатели, которые держат пост, радуются, что могут разнообразить свое меню салатами и свежими овощами.

«Цены кусаются, но есть что-то надо. А салат как раз подойдет для постного меню.

«Я сам фермер, и знаю, сколько труда надо вложить, чтобы потом получить урожай, поэтому считаю, что цены разумные. Люди работают».

Продавцы говорят, что через две недели в продаже появится молдавский укроп, а через месяц — помидоры.

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