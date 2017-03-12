На столичных рынках появились первые молдавские овощи и зелень
На рынках появились первые овощи и зелень местного производства. Торговцы предлагают огурцы, редис, шпинат, салат и зеленый лук, выращенные в теплицах.
На рынках появились первые овощи и зелень местного производства. Торговцы предлагают огурцы, редис, шпинат, салат и зеленый лук, выращенные в теплицах.
Цены на овощи довольно высокие, поэтому люди не торопятся их покупать.
Килограмм молдавских огурцов стоит 65 леев. Продавцы говорят, что через
«25-ти килограммовый ящик продаем за два дня. Сначала стоили 70 леев, через неделю стали на пять леев дешевле, потом цена снизится еще на
«Может и дорого, зато они свежие и вкусные. Я довольна».
«Шпинат продаем по шесть леев за пучок, руколу тоже, салат по 8−10 леев. Все молдавское. Редис сами выращиваем, очень вкусный, стоит 15−16 леев за пучок.».
Некоторые опасаются покупать овощи первого урожая.
«Не уверена, что это наш редис. Куплю только, когда буду уверена, что он — с местных огородов».
«Купил шпинат, салат, крапиву. Редиску куплю позже, это первая, и детям нельзя.».
Торговцы согласны с тем, что цены пока людей отпугивают.
«Хотелось бы реальных покупателей. Видите, никто не подходит. У людей нет денег. Мы живем в бедной стране».
«Продажи хуже, чем раньше. На рынок приходят только пенсионеры, а те, у кого есть деньги, идут в магазины».
Покупатели, которые держат пост, радуются, что могут разнообразить свое меню салатами и свежими овощами.
«Цены кусаются, но есть
«Я сам фермер, и знаю, сколько труда надо вложить, чтобы потом получить урожай, поэтому считаю, что цены разумные. Люди работают».
Продавцы говорят, что через две недели в продаже появится молдавский укроп, а через месяц — помидоры.