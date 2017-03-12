S&P подтвердило рейтинги Казахстана

«Позитивное влияние на рейтинги Республики Казахстан по-прежнему в первую очередь оказывают сильные показатели баланса, обусловленные профицитом бюджета в период высоких цен на сырьевые товары. Уровень рейтингов Казахстана по-прежнему ограничен потенциально низкой предсказуемостью будущих политических решений вследствие высокой централизации политических процессов, умеренным уровнем экономического развития и ограниченной гибкостью денежно-кредитной политики», — отмечается в сообщении S&Р.

Также были подтверждены рейтинги по национальной шкале на уровне «kzAA». Прогноз долгосрочных рейтингов — «негативный», говорится в пресс-релизе S&P.

Ключевым сектором экономики Казахстана является нефтяной, который напрямую составляет примерно 15% ВВП, более половины объема экспорта и 35% доходов расширенного правительства, считают эксперты. Тем не менее, хотя этот сектор и обеспечивает поддержку экономики страны в периоды высоких цен на нефть, S&P рассматривает нефтяные доходы как фактор, обусловливающий значительную волатильность торговых операций и доходов.

По прогнозам агентства, экономика Казахстана вновь будет демонстрировать умеренные темпы роста начиная с текущего года. При этом рост ВВП составит в среднем около 2,5% в 2017—2020 годах. Прогнозируемая динамика макроэкономических показателей будет поддерживаться ростом объемов инвестиций, восстановлением уровня потребления и улучшением показателей экспорта в связи с некоторым ростом цен на нефть, а также ожиданиями увеличения объема добычи на крупном нефтяном месторождении Кашаган.

«По нашим оценкам, в 2011—2020 года тенденция роста реального ВВП на душу населения, для оценки которой мы используем 10-летний средневзвешенный показатель роста, составит примерно 1%, что соответствует нижнему сегменту диапазона показателей для стран с аналогичным уровнем экономического развития», — говорится в сообщении.

В настоящее время аналитики агентства по-прежнему считают значительный объем активов Казахстана ключевым позитивным рейтинговым фактором. «Негативный» прогноз рейтингов отражает, главным образом, риски, существующие в отношении бюджетных показателей Казахстана в ближайшие 12 месяцев.

«Мы можем снизить долгосрочные рейтинги Казахстана, если придем к выводу, что фискальные, внешние или экономические показатели не улучшаются в соответствии с нашими ожиданиями. В частности, к понижению суверенного рейтинга может привести сокращение активов и увеличение обязательств по сравнению с нашими текущими ожиданиями, а также устойчивое повышение расходов на обслуживание долга до более чем 5% доходов бюджета», — предупреждают эксперты.

Также рейтинги могут быть ухудшены, если темпы роста ВВП на душу населения замедлятся до 1% — нижнего предела для стран с аналогичным уровнем экономического развития. S&P может пересмотреть прогноз на «стабильный», если давление на платежный баланс останется умеренным, а гибкость монетарной политики повысится.