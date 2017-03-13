Казахстанцы могут спросить Правительство о росте цен

Пресс-служба Правительства РК анонсировала очередное заседание в Үкімет үйі, на котором будут рассмотрены вопросы ценообразования социально-значимых продуктов. Задать свои вопросы по этой теме казахстанцам предлагают в соцсетях, сообщает «Казахстанская правда».

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Заседание кабинета министров пройдёт 14 марта. На нём, кроме других вопросов, будут рассмотрены меры по недопущению роста цен на социально-значимые продовольственные товары.

После заседания представители министерства национальной экономики, здравоохранения, труда и соцзащиты населения и сельского хозяйства будут отвечать не только на вопросы журналистов, но и обычных казахстанцев.

Вопросы по теме принимаются на адрес: ask@pm.kz или сообщением в один из официальных аккаунтов в социальных сетях: fb.me/primeminister.kaz.

fb.me/primeminister.kz.

fb.me/primeminister.int.

twitter.com/primeminister_k.

twitter.com/primeministerkz.

twitter.com/primeministere.