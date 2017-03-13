Казахстанцы могут спросить Правительство о росте цен
Задать свои вопросы по ценам на продукты казахстанцы могут в соцсетях.
Задать свои вопросы по ценам на продукты казахстанцы могут в соцсетях.
Заседание кабинета министров пройдёт 14 марта. На нём, кроме других вопросов, будут рассмотрены меры по недопущению роста цен на
После заседания представители министерства национальной экономики, здравоохранения, труда и соцзащиты населения и сельского хозяйства будут отвечать не только на вопросы журналистов, но и обычных казахстанцев.
Вопросы по теме принимаются на адрес: ask@pm.kz или сообщением в один из официальных аккаунтов в социальных сетях: fb.me/primeminister.kaz.
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В феврале Министр национальной экономики Казахстана объяснил, почему товары не дешевеют при снижении курса доллара. Глава МНЭ считает, что цены на товары не дешевеют