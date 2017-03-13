Мосгордума сможет ограничить продажу энергетиков, если получит поддержку жителей столицы

«Есть ряд субъектов РФ, которые ввели запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним. Мы пока не затрагивали данную проблему, и тут я обратился бы к москвичам, как мы делали это с алкоэнергетиками с помощью “Активного гражданина”. Тогда мы получили колоссальную поддержку и приняли соответствующий городской закон. Сейчас мы готовы спросить про простые энергетики, и если получим поддержку москвичей, то разработаем законопроект», — сказал Шапошников.

Сегодня в 55 субъектах Российской Федерации приняты законы, запрещающие розничную продажу слабоалкогольных тонизирующих (энергетических) напитков, в четырех субъектах — законы, вводящие ограничения розничную продажу таких напитков, в шести субъектах запрет на розничную продажу указанных напитков установлен постановлениями органов исполнительной власти.

В Москве подобный закон вступил в действие 1 мая 2015 года. Он определяет слабоалкогольные тонизирующие напитки как алкогольную продукцию с содержанием этилового спирта до 9% объема, а вместе с тем кофеина или другого тонизирующего компонента.

Закон полностью запрещает розничную продажу алкоэнергетиков на территории города, за его нарушение в соответствии с КоАП РФ установлен размер штрафов: для должностных лиц — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Закон, ограничивающий розничную продажу алкоэнергетиков, стал первым законом, принятым Мосгордумой на основании голосования москвичей на платформе электронных референдумов «Активный гражданин». В голосовании приняли участие порядка 300 тыс. пользователей.