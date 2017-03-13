Межбанковские расчеты споткнулись о ДНР

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Национальный банк Украины (НБУ) обещает инициировать санкции в отношении российских банков, которые обслуживают клиентов с паспортами ДНР и ЛНР. «НБУ направил официальные запросы в российские банки относительно обслуживания ими клиентов с использованием паспортов ЛНР и ДНР, — сообщили в НБУ.— В случае официального подтверждения соответствующей информации НБУ обратится… с предложением применить санкции к материнским структурам представленных в Украине банков с государственным российским капиталом». По словам заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой, речь идет о предотвращении возврата украинскими банками займов, полученных от российских материнских банков с госучастием. Клиенты и вкладчики указанных банков на Украине будут обслуживаться в обычном режиме, заверила она.



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Заявление НБУ стало реакцией на сообщения российских банков о начале обслуживания клиентов с паспортами непризнанных ЛНР и ДНР. Первыми об этом официально заявили в Сбербанке, вслед за ним — в Газпромбанке, Юникредитбанке, ОТП-банке. Остальные банки предпочли воздержаться от каких-либо заявлений. Однако, согласно российскому законодательству, без оснований банки не могут отказать в обслуживании (за исключением определенных продуктов, например кредитных) иностранным гражданам/лицам без гражданства. С 18 февраля 2017 года в России действует указ президента, согласно которому «временно» в России признаются действительными удостоверения личности, выданные и фактически действующие в Донецкой и Луганской областях Украины. Банки должны принимать на обслуживание лиц, имеющих паспорта ДНР и ЛНР, как граждан Украины. Украинские «дочки» российских банков, по информации «Ъ», клиентов с паспортами ДНР и ЛНР не обслуживают. Впрочем, официальное заявление по этому поводу сделали лишь в Сбербанке.

Примечательно, что, хотя об обслуживании клиентов с паспортами ЛНР и ДНР заявили и российские банки международных групп, санкции НБУ готовит лишь для российских госбанков. О международных группах в схожей ситуации речь не идет.

При этом воздействовать НБУ может лишь на тех российских игроков, у кого есть банки на Украине: Сбербанк, ВТБ, ВЭБ. По данным отчетности украинского Сбербанка на 30 сентября 2016 года (более поздние данные недоступны), его заимствования перед банками составляют 26,3 млрд гривен (согласно курсу ЦБ на указанную дату — 62,7 млрд руб.), или около 60% всех обязательств банка. У украинского ВТБ межбанковские обязательства составляют 6,7 млрд гривен (15,9 млрд руб.), или около 40% всех обязательств, у украинского БМ-банка (входит в группу ВТБ) межбанковские обязательства незначительны — менее 1 млрд гривен, у дочки ВЭБа, Проминвестбанка, обязательства по межбанку — 8,4 млрд гривен (20 млрд руб.) и субординированные обязательства на сумму 7,5 млрд гривен (17,8 млрд руб.), это 53% от всех обязательств банка. В отчетности не выделяется, кто предоставил межбанк, но в случае с украинскими «дочками» российских госбанков в подавляющем большинстве случаев это материнские структуры. Таким образом, объем заимствований украинскими «дочками» российских госбанков у них можно оценить более чем в 115 млрд руб.

В феврале 2017 года НБУ явно дал понять, что российским банкам не удастся развивать бизнес на Украине и стоит подумать об уходе с рынка. Финансировать дочерние банки материнские структуры в рамках санкций не смогут. Если НБУ исполнит свое новое обещание, не смогут они вывести и уже вложенные средства.