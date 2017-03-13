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04:42 (мск), источник: m24.ru

Поезда дальнего следования могут начать останавливаться в дальних районах Москвы

Для пассажиров дальнего следования могут начать организовать раннюю высадку в отдаленных районах Москвы, а не только в центре города. Об этом в интервью m24.ru рассказал начальник дирекции железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД» Виталий Вотолевский.

Источник: AP 2017

По его словам, такая мера поможет разгрузить центр города и железнодорожные вокзалы, а также сделает более комфортным прибытие тех пассажиров, которым нужно выйти на периферии столицы.

«Сегодня большинство пассажиров выбирает железнодорожный транспорт, потому что поезд прибывает в центр. Но есть пассажиры, которым в центр ехать не обязательно и они заинтересованы выйти заранее. Нужно просчитать, сколько таких пассажиров, и рассчитать предполагаемые траты на организацию остановочных пунктов. Над этим нужно работать, центр города действительно необходимо разгружать», — сказал Вотолевский.

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Ранее такую меру предлагали в Москомархитектуре, чтобы снизить пассажиропоток, проходящий через центр. Также это будет полезно, поскольку для реализации проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Казань потребуется перебросить часть пассажирских составов на Курский вокзал.

Замруководителя экспертного центра Probok.net Александр Чекмарев не уверен в эффективности такого подхода.

«Столичные вокзалы находятся на кольцевой линии метро. У пассажиров, прибывших на поезде, есть выбор из минимум двух веток метрополитена, не стоит забывать про наземный транспорт. К тому же, в течение дня пассажиропоток на поездах дальнего следования прибывает достаточно равномерно, не оказывая какого-либо пикового влияния на загруженность транспорта в центре. А если поезда будут останавливаться где-то на периферии, это потребует корректировки графика движения электричек, а также увеличит, собственно время в пути на поезде», — пояснил эксперт.

Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков отмечает, что удаленная высадка отвечает интересам примерно трети пассажиров.

«Далеко не всем надо ехать в центр. Кто-то живет в спальных районах, и ему удобнее было бы выйти в районе МКАДа и добраться до дома на машине или такси. Сейчас же всем без вариантов приходится ехать в центр и уже оттуда разъезжаться, в том числе, и по отдаленным районам. А это не всегда удобно, особенно людям с багажом. Удаленную высадку можно сделать, например, в Мытищах для Ярославского направления, в Выхино для Казанского направления, в Царицыно или Подольске для Курского направления», — заключил собеседник m24.ru.

Виталий Воловатов, Светлана Казанцева

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