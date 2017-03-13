Коммунальщиков могут начать штрафовать за неоказание услуг
Союз потребителей России предлагает наказывать рублем управляющие компании, операторов телефонной связи и
Союз потребителей России предлагает наказывать рублем управляющие компании, операторов телефонной связи и
«По закону “О защите прав потребителей” за каждый час просрочки оказания услуги потребителю должны платить 3% от ее стоимости. Однако на поставщиков непрерывных услуг —
Союз потребителей России хочет уравнять коммунальщиков, операторов телефонной связи и
Эксперты согласны, что заставить платить коммунальщиков за отсутствие горячей воды или тепла, необходимо, но все упирается в цену вопроса. Штраф в 3% от месячного тарифа может разорить жилищную компанию или оператора связи.