Коммунальщиков могут начать штрафовать за неоказание услуг

«По закону “О защите прав потребителей” за каждый час просрочки оказания услуги потребителю должны платить 3% от ее стоимости. Однако на поставщиков непрерывных услуг — жилищно-коммунальных, телефонной связи, интернета — эта норма фактически не распространяется», — сообщил Голов.

Союз потребителей России хочет уравнять коммунальщиков, операторов телефонной связи и интернет-провайдеров с другими поставщиками услуг, например, авиакомпаниями. Это повысит их уровень ответственности.

Эксперты согласны, что заставить платить коммунальщиков за отсутствие горячей воды или тепла, необходимо, но все упирается в цену вопроса. Штраф в 3% от месячного тарифа может разорить жилищную компанию или оператора связи.