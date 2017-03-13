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02:22 (мск), источник: Известия.Ру

Коммунальщиков могут начать штрафовать за неоказание услуг

Союз потребителей России предлагает наказывать рублем управляющие компании, операторов телефонной связи и интернет-провайдеров за каждый час неоказания услуги. Об этом заявил «Известиям» инициатор предложения, директор Института социальной политики, сопредседатель союза Анатолий Голов.

Источник: AP 2017

«По закону “О защите прав потребителей” за каждый час просрочки оказания услуги потребителю должны платить 3% от ее стоимости. Однако на поставщиков непрерывных услуг — жилищно-коммунальных, телефонной связи, интернета — эта норма фактически не распространяется», — сообщил Голов.

Союз потребителей России хочет уравнять коммунальщиков, операторов телефонной связи и интернет-провайдеров с другими поставщиками услуг, например, авиакомпаниями. Это повысит их уровень ответственности.

Эксперты согласны, что заставить платить коммунальщиков за отсутствие горячей воды или тепла, необходимо, но все упирается в цену вопроса. Штраф в 3% от месячного тарифа может разорить жилищную компанию или оператора связи.

Комментарии
1
вячеслав иванов
А собирать деньги и не отвечать ни за что,кроме как через суд,это можно.
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