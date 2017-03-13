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03:31 (мск), источник: Губерния онлайн

«Дочка» комсомольского «Амурметалла» несколько месяцев не может рассчитаться с рабочими

На предприятии «Амурметалл-ресурс» в Вяземском районе нет денег, потому что металлургический завод перестал покупать местную продукцию.

Источник: Губерния онлайн

Три месяца работники предприятия «Амурметалл-ресурс» в Вяземском районе Хабаровского края сидят без зарплаты. Финансовые трудности у компании начались после того, как головное предприятие — завод «Амурметалл» в Комсомольске-на-Амуре — в ходе процедуры банкротства снизило объемы производства и перестало покупать добываемый «дочкой» известняк. Сейчас руководитель «Амурметалл-ресурса» уволился, а коллектив надеется, что финансовые проблемы сможет решить новый владелец комсомольского завода, сообщает портал «Губерния».

Уже в феврале вяземское месторождение осталось без охранников — на оплату их услуг просто нет денег. Сейчас функции сторожей взяли на себя водители и дробильщики, которые не получают зарплату, но и не покидают предприятие, так как идти просто некуда.

«А где работать? Работать в Вяземском негде. Пришлось остаться здесь. Может, когда-нибудь заплатят», — говорит работник «Амурметалл-ресурса» Алексей Путц.

Единственный источник финансирования — завод «Амурметалл», который с 2005 года покупал известняк для очистки своих сплавов от лишних примесей. Последний раз заказ на вяземское предприятие поступал осенью прошлого года.

«Нечем работать “Амурметаллу”, нет планов у них. Так мы и закончили наше предприятие», — добавил Алексей Путц.

Представитель «Амурметалла» прокомментировал сложившуюся ситуацию, объяснив все некачественной работой прежнего руководителя добывающего предприятия.

«За всю производственно-хозяйственную деятельность отвечает руководитель предприятия. На данном предприятии руководитель, который сейчас уволился, он недорабатывал, и поэтому произошла вот эта задержка», — рассказал и.о. директора по производству ОАО «Амурметалл» Владимир Поддымников.

Формально «Амурметалл-ресурс» — отдельное юридическое лицо, которое должно самостоятельно решать свои экономические вопросы. Однако, как утверждает бывший директор предприятия Сергей Траксель (тот самый, который, по словам Владимира Поддымникова, «недорабатывал»), представители «Амурметалла» запретили ему рассчитываться с рабочими за счет продажи добывающего оборудования.

«Они утверждают, что я единоличный исполнительный орган, что я имею право продать технику на балансе, чтобы погасить долги. Но они мне этого не позволили. Сейчас все зависит от переговоров с новым владельцем завода, так как “Ресурс” всегда зависел от “Амурметалла”», — подчеркнул собеседник.

По словам Сергея Тракселя, выплаты денег сейчас ожидают 56 человек.

Напомним, что на самом «Амурметалле» практически всю задолженность по зарплате перед работниками погасили.

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