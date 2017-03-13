Амурский судостроительный завод меняет руководство после разноса Минобороны

ПАО «Объединенная судостроительная корпорация» намерено на годовом собрании акционеров ПАО «Амурский судостроительный завод» (АСЗ, Комсомольск-на-Амуре, входит в ОСК) заменить четырех из семи членов совета директоров завода.

Как говорится в сообщении АСЗ, совет утвердил список кандидатов для голосования на годовом собрании. В списке кандидатов (все предложены ОСК) три действующих директора: вице-президент ОСК по техническому развитию Дмитрий Колодяжный, заместитель директора департамента экономики Ирина Куликова, главный специалист, директор дивизиона надводных кораблей Виктор Самарин.