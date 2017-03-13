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03:35 (мск), источник: ДЕЙТА

Амурский судостроительный завод меняет руководство после разноса Минобороны

Критические замечания заместителя министра обороны Юрия Борисова не прошли бесследно для Амурского судостроительного завода, сообщает ИА Дейта.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

ПАО «Объединенная судостроительная корпорация» намерено на годовом собрании акционеров ПАО «Амурский судостроительный завод» (АСЗ, Комсомольск-на-Амуре, входит в ОСК) заменить четырех из семи членов совета директоров завода.

Как говорится в сообщении АСЗ, совет утвердил список кандидатов для голосования на годовом собрании. В списке кандидатов (все предложены ОСК) три действующих директора: вице-президент ОСК по техническому развитию Дмитрий Колодяжный, заместитель директора департамента экономики Ирина Куликова, главный специалист, директор дивизиона надводных кораблей Виктор Самарин.

Также в списке кандидатуры вице-президент ОСК по гражданскому судостроению Евгения Загороднего, директора департамента имущественных прав Романа Палочкина, главного эксперта отдела мотивации и социальной политики Екатерины Никитенко, а также гендиректора ПАО «АСЗ» Владимира Кулакова.

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