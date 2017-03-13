Амурский судостроительный завод меняет руководство после разноса Минобороны
Критические замечания заместителя министра обороны Юрия Борисова не прошли бесследно для Амурского судостроительного завода, сообщает ИА Дейта.
Критические замечания заместителя министра обороны Юрия Борисова не прошли бесследно для Амурского судостроительного завода, сообщает ИА Дейта.
ПАО «Объединенная судостроительная корпорация» намерено на годовом собрании акционеров ПАО «Амурский судостроительный завод» (АСЗ,
Как говорится в сообщении АСЗ, совет утвердил список кандидатов для голосования на годовом собрании. В списке кандидатов (все предложены ОСК) три действующих директора:
Также в списке кандидатуры