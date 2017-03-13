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03:56 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Почти 3 млрд рублей выделили на субсидирование полетов на Дальний Восток

Всего по спецтарифу в 2017 году планируется перевезти 447 тысяч пассажиров.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 13 марта, PrimaMedia.

Росавиация утвердила планируемый объем перевозок программы субсидирования полетов из центральной части России на Дальний Восток. Всего по спецтарифу в 2017 году планируется перевезти 447 тысяч пассажиров, на реализацию программы из федерального бюджета выделено 2,9 млрд рублей, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальный сайт ведомства.

Субсидируемые авиаперевозки на Дальний Восток стартуют с 1 апреля и продлятся по 31 октября. Они будут осуществляться по 50 направлениям, и дополнительно по шести направлениям в пределах Дальневосточного федерального округа для перевозки детей в ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Океан».

В программе задействовано 10 российских авиаперевозчиков: «Аэрофлот-российские авиалинии», «АЛРОСА», «ВИМ-АВИА», «Икар», «Норд Стар», «Северный ветер», «Сибирь», «Уральские авиалинии», «ЮТэйр» и «Якутия».

Билет по специальному тарифу могут приобрести граждане Российской Федерации:

— в возрасте до 23 лет;.

— женщины в возрасте свыше 55 лет;.

— мужчины в возрасте свыше 60 лет;.

— инвалид I группы любого возраста и сопровождающее его лицо, а также лицо, сопровождающее ребенка-инвалида, и инвалид с детства II или III группы.

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