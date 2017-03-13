Мэрия Владивостока готова потратить 5,8 млн рублей на День Победы

Администрация Владивостокского городского округа начала готовиться к празднованию Дня Победы и уже объявила несколько аукционов. В частности, власти намерены украсить город, закупить фейерверки и организовать развлекательную программу. Непосредственно для ветеранов Великой Отечественной войны чиновники приобретут подарочные сертификаты. На данный момент цена вопроса уже превышает 5,8 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно данным из первого технического задания, мэрия Владивостока рассчитывает приобрести 480 подарочных сертификатов для участников и инвалидов Великой Отечественной войны. На один сертификат номиналом в 5 тысяч рублей ветераны смогут купить товары для дома и интерьера.

На подарки чиновники ответили из городской казны 2 млн 485 тыс. рублей.

Во втором случае объявлен аукцион на оказание услуг по организации и проведению мероприятий, посвящённых празднованию Дня Победы. От подрядчика потребуется провести культурную программу на торжественном собрании с участием главы Владивостока, празднично оформить приморскую столицу, провести дневную и вечернюю программы на площади Борцов революции, парад и фейерверки, а также районные мероприятия.

В общей сложности на указанные цели в бюджете заложили 3,4 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 12 января 2017 года, Приморье получит около 75 миллионов рублей из федеральной казны на улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны. Указанные денежные средства направят на покупку квартир для 42 семей. Всего в очереди на улучшение жилищных условий находятся 55 человек.

В 2016 году Минстрой России назвал Приморский край самой отсталой территорией по ликвидации очереди на улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны. На втором месте оказался соседний Хабаровский край. Всего сообщилось о 90 ветеранах, которым положено жильё. Очереди нет только в Магаданской области.