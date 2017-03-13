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05:52 (мск), источник: ТАСС

Цена барреля марки Brent опустилась ниже $51 впервые с 30 ноября 2016 года

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опустилась на 0,92% и составила $50,83 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Источник: AP 2017

Цены на нефть начали падение 8 марта практически сразу после публикации данных министерством энергетики США о запасах нефти в стране. Так, по данным ведомства, коммерческие запасы нефти в США увеличились за неделю с 24 февраля по 3 марта на 8,22 млн баррелей, составив 528,40 млн баррелей при прогнозе роста всего на 1,97 млн баррелей нефти. С 8 по 10 марта стоимость майского фьючерса Brent подешевела почти на $5.

ОПЕК на заседании 30 ноября 2016 года в Вене договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 млн баррелей в день с октябрьского уровня — до 32,5 млн баррелей. В тот день цены на нефть Brent выросли более чем на $3 за баррель.

Не входящие в ОПЕК 11 стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тыс. баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тыс. баррелей. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года.

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