Красноярские полицейские ищут обманутых дольщиков «Консоли»

Сегодня в пресс-службе ведомства сообщили, что по факту злоупотребления полномочиями со стороны руководителей группы компаний «Консоль» (ООО «Консоль», ООО «СК», ООО «Строительная компания») возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ. Полицейские установили, что фирма в течение нескольких лет заключала договоры на участие в долевом строительстве жилых домов в Красноярске, однако полученные от граждан деньги тратились не на строительство, что привело к прекращению возведению объектов. Точное количество предполагаемых обманутых дольщиков не сообщается.

Руководство следственной части ГСУ ГУ МВД России по краю просит граждан, перед которыми имеются неисполненные обязательства со стороны группы компаний, обращаться по телефонам 2−459−671, 2−459−340, 2−2459−934, 2−459−371.