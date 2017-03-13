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06:15 (мск), источник: ДЕЙТА

Во Владивостоке обсудили развитие морских терминалов

Развитие портовой инфраструктуры Дальнего Востока обсудили на совещании, которое провел заруководителя Росрыболовства Петр Савчук во Владивостоке, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

Во встрече приняли участие представители органов исполнительной власти дальневосточных регионов, рыбопромышленных предприятий.

В рамках совещания Петр Савчук (экс-депутат ЗСПК и в прошлом руководитель НБАМР) представил стратегию развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 года, разработанную Росрыболовством, отметив, что для ее реализации необходимо серьезно модернизировать портовую инфраструктуру.

Развитие морских терминалов стало центральной темой совещания во Владивостоке. В подготовленной Росрыболовством концепции определены ключевые векторы развития портовой инфраструктуры до 2030 года. Основная цель программы — создание условий для обслуживания рыбопромыслового флота РФ и установление новых стандартов качества услуг.

В ходе дискуссии были затронуты вопросы необходимости реконструкции причальных стенок и проведения дноуглубительных работ, озвучены предложения представителей органов власти Приморского и Хабаровского краев, Сахалинской области и рыбопромышленников.

На встрече также обсуждались правила проведения биржевых торгов для экспортной продукции и законодательные нововведения, связанные с действием во Владивостоке и Приморье режима свободного порта. Петр Савчук отметил перспективность биржевой торговли: с развитием инфраструктуры, бизнес получит дополнительный канал сбыта. «Это в том числе поможет сократить цепочку посредников, и качественная российская рыбная продукция будет быстрее и в большем объеме доходить до потребителя», — отметил заместитель руководителя Росрыболовства.

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