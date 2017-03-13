Квартиры рядом с новыми станциями метро в Москве перестали дорожать

Аналитики изучили цены на квартиры рядом со станциями «Петровско-Разумовская», «Фонвизинская», «Бутырская» и «Румянцево» за год до их появления и после открытия. Выяснилось, что цены на квартиры даже упали после начала работы станций.

Статистика отличается только по квартирам возле метро «Саларьево»: там квадратный метр жилья подорожал примерно на 300 тысяч с открытием станции.

До 2015 года, по данным «Циан», цены на жилье в пешей доступности от новых станций метро вырастали на 15−20 процентов с момента анонсирования станции до ее фактического ввода в эксплуатацию.

Однако, как утверждают аналитики другого агентства недвижимости «Белый город», цены не поднимаются потому, что это происходит гораздо раньше — когда строительство метро только анонсируется.