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06:20 (мск), источник: Мослента

Квартиры рядом с новыми станциями метро в Москве перестали дорожать

Открытие новых станций метро в Москве больше не влияет на стоимость располагающихся рядом квартир. Причем эта закономерность перестала действовать еще в 2015 году, сообщили аналитики сервиса «Циан» газете «Вечерняя Москва».

Аналитики изучили цены на квартиры рядом со станциями «Петровско-Разумовская», «Фонвизинская», «Бутырская» и «Румянцево» за год до их появления и после открытия. Выяснилось, что цены на квартиры даже упали после начала работы станций.

Статистика отличается только по квартирам возле метро «Саларьево»: там квадратный метр жилья подорожал примерно на 300 тысяч с открытием станции.

До 2015 года, по данным «Циан», цены на жилье в пешей доступности от новых станций метро вырастали на 15−20 процентов с момента анонсирования станции до ее фактического ввода в эксплуатацию.

Однако, как утверждают аналитики другого агентства недвижимости «Белый город», цены не поднимаются потому, что это происходит гораздо раньше — когда строительство метро только анонсируется.

«К тому же сейчас цены в принципе не растут — из-за кризиса. Но пешая доступность метро — а это 10−12 минут ходьбы — очень влияет на время продажи квартиры. Если метро близко, квартира по-прежнему продается быстрее», — пояснил гендиректор агентства Михаил Чумалов. Он отметил, что это правило работает даже для покупателей элитной недвижимости.

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